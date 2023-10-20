長庚神奇健康椅 融入Pilates

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今年智慧能源週展覽會場熱鬧的新能源、環保高科技此起彼落的技術力競技聲中，在智慧能源應用展區，長庚國際能源展位一隅，出現令人眼睛為之一亮的展品「MySmartChair神奇健康椅」，新品透過特別設計，實踐Pilates運動方法，協助使用者輕鬆在坐椅上大幅改善體能狀態。

由南亞塑膠第二事業部精心開發推出，融入傳統Pilates運動機能的「MySmartChair神奇健康椅」，是一種可實踐Pilates運動的多功能工具，使用者透過簡單的獨立性的訓練來恢復關節平衡與調整肌肉使用策略，整體性的運動模式，達到強化身體的肌肉能力、平衡力與柔軟度。鍛鍊深層肌肉粒線體，提升身體能量儲存，追求身體上源源不絕的能量。

Pilates運動是一種運動與鍛鍊方法，重點是透過加強核心肌肉控制來糾正肌肉和肌肉骨骼平衡，它可強化核心肌群-腹部、下背部與側面、骨盆與橫膈肌，透過協調的身體運動、正確發力，讓支撐姿勢的肌肉正確的復位，讓體能訓練及供能調節否應更加靈敏。

長庚國際能源分析，「MySmartChair神奇健康椅」的主要優點，是將Pilates的運動機能融入在安全、便利且時尚的豪華辦公椅上，滿足長時間辦公工作的座椅需求；而對廚藝者愛好或工作者，長時間在廚房烹飪工作，容易感到深度疲勞又無法身心平衡，「神奇健康椅」的設計也可以好好休息，快速恢復身體能量。

長庚國際負責健康椅的專家建議，每天使用神奇健康椅運動20分鐘，甚至可以切成10次，每次2分鐘，有益消除身體輕微疼痛與緊繃，讓身心得到更好的休息。