台股ETF 受益人衝破560萬人

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16檔台股ETF最新一周受益人數增加

台股ETF買氣持續旺，總受益人連續11周創新高，來到560萬3,499人，法人表示，上周台股連假後僅三個交易日，股市交易清淡，但高息ETF人氣不減，仍是最受歡迎的台股ETF。

據10月13日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，53檔台股ETF的受益人變化，最新一周增加的台股ETF有16檔、共增1,829人，總受益人連11周創新高，來到560萬3,499人，統計2023年來增加144萬7,341人。上周增加受益人最多前三名是00919、00929、0056，三檔周增加1萬7,940人。

連續二次配息率超過10％的群益台灣精選高息ETF，2022年底受益人僅16,925位受益人，上周來到24萬4,986人，2023年來成長1,347.48％，居受益人成長率最高，第二次配息收益分發日10月17日，市場預估領到股息後投資人可望再投入，增加資金動能。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志指出，2023年來全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅，市場波動度也提高，高息資產具備易漲抗跌的特性及息收保護，投資價值也明顯優於一般資產，長期投資股票ETF，可以類比成股市包租公，而且還是請專人打理的那一種。

中信成長高股息ETF在16日開募後也有不少買氣。中信投信強調，這檔可視為升級版高股息ETF，除訴求股息外，選股品質也是關鍵之一，兼顧每股盈餘（EPS）和股東權益報酬率（ROE）兩項指標，培養易配息體質，有望領好息同時也具賺進資本利得的機會。

台新台灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪認為，台股後市需留意變數，包括新台幣自7月中旬以來已貶值3.5％，若這波由日圓帶動亞幣競貶的趨勢未變，外資恐將持續賣超台股，反之，一旦新台幣止貶，外資亦將反手轉為買超。操作上可聚焦在高股息股，提升下檔支撐力及降低波動度，聚焦中小股的高成長優勢逢低布局，掌握後市爆發力漲升行情。