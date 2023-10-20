台股中小基金 定期定額湧入

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9月定期定額扣款金額增加最多前十名

受到系統性風險影響，9月全球金融市場修正，連帶影響投資人信心，9月投信基金定期定額扣款金額從上月的42.53億元回落至40.52億元，減幅約4.73％，惟仍有部分基金獲投資人大力加碼，又以台股中小型、短債、日股等基金最受青睞。

據投信投顧公會統計，9月定期定額扣款金額增加最多的前十名，有超過半數為台股基金，冠軍寶座由統一中小基金獲得，其他台股基金包括統一全天候、復華中小、復華高成長、統一黑馬、富蘭克林華美台股高科技等，都是各投信公司旗下招牌基金，長線穩定持續扣款的投資人相對較多。

海外基金方面，短債吸引資金暫時停泊，元大0～2年投資級企業債基金是唯一擠入定期定額扣款前十名中的債券基金；單一股票型基金方面，日本、印度則是國內投資人持續看好的標的，短期股市回檔之際都可見定期定額加碼資金湧入。

至於年底前全球股市的表現，台股方面，統一中小基金經理人陳之硯表示，近期台股震盪主要受到地緣政治局勢影響，但依歷史經驗，國際政經事件造成的市場修正，反而是投資人逢低布局的機會。市場焦點將轉向2024年展望及聯準會貨幣政策，在台股企業獲利預期於第四季回到成長軌道，且聯準會本次升息循環即將結束的背景下，第四季台股有望震盪向上。

富蘭克林華美投信指出，儘管財報出現一些雜音，科技類股全球投資策略仍聚焦在創新應用領域，且具備實際的營收貢獻能力上，如各領域產業龍頭企業，建議第四季在資產配置上不妨逢低利用全球AI新科技、特別股、投資等級債以及非投資等級債券基金互為平衡搭配，或是以定期定額方式做長期投資，並持續掌握成長與收益的表現機會。

日股方面，元大投信分析，由於市場資金流入尚在起步階段，日股目前籌碼面相當集中，據東京證交所資料，外資與企業法人合計持有日股占比近半，個人投資（散戶）僅不到2成，政策將持續一步引導個人投資資金進場，持續看好日股長線走勢。