市值型、主題型ETF 具成長潛力

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2023年以來ETF交易活絡，尤其「高股息」產品頗受投資人青睞，主打發行價低、配息次數多，引來市場廣泛的討論，相關ETF的成交量、成交金額均與日俱增。

元大投信指出，年輕小資族存ETF第一哩路，除了高股息之外，更可以把握市值型、主題型ETF的成長潛力，並透過配息再投入或選擇不配息級別，積極參與長期複利效果。

元大投信為首檔ETF元大台灣50（0050）發行商，建議年輕小資族因為有較長的時間與較高風險承受度，適合選擇市值型、主題型等具成長潛力的ETF長期投資，且可將配息再投入以參與複利效果，包括0050、全國首檔ESG ETF元大台灣ESG永續（00850），或績效反映科技主流趨勢的元大全球AI（00762）、元大全球5G（00876），都是可以考慮標的。

以0050為例，截至2023年9月底，成立以來含息報酬率542.4％，換算年化報酬率約為9.7％，若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.4年就能為投入本金翻倍，複利效果威力顯著。

年輕小資族在意的入手價格，目前透過定期定額、盤中零股交易，都是可考慮的方式。或直接選擇相似產品，例如與0050成分股高度相似，且目前股價只有約0050四分之一的00850，是市場唯一「季配＋永續＋市值型」的台股ETF，以14項ESG評鑑篩選成分股後，透過市值加權方式決定權重，目前有44檔台灣50成分股入列該指數，同時有單一個股權重上限30％限制，降低單一個股影響性，吸引不少小資族。

國人普遍擁有多個銀行帳戶，元大投信為讓尚未加入證券市場的族群也能參與ETF投資，推出元大台灣卓越50 ETF連結基金，投資人在銀行、基金銷售平台也能購買連結基金投資0050，且有不配息級別可供選擇。

為深耕年輕族群開啟投資理財，元大投信攜手電子支付業者愛金卡，成為首家推出「電子支付買基金」服務的投信業者，icash Pay使用者在線上就可以完成元大投信開戶及支付綁定，申購包括0050連結基金在內的24檔元大投信基金，小資理財更輕鬆便利。