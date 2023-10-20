美債殖利率走升壓力減 法人：投資級債布局有利基

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10年期美債殖利率頻頻攀高，先前一度突破4.8％，但近期美債殖利率走升壓力減緩，法人表示，可留意債券投資時點，尤其投資級債券殖利率仍相當誘人。

以巴衝突爆發前，美國中長期公債殖利率不斷走揚，10年期最高來到4.8％，殖利率走升主要為反映聯準會（Fed）預期高利率水準將維持更長一段時間。路博邁指出，由Fed公布的利率政策中位數預估來看，2024年隱含的降息空間，9月最新預測已縮減為50個基點，在2023年6月時預測的100個基本點。

現階段以巴衝突對金融市場負面擴散效應有限，但在風險猶存，近期已有Fed官員指稱，在中長期殖利率大幅上揚後，再升息的必要性已下降，顯示債券殖利率上行壓力已降，以目前投資級債券殖利率將會吸引機構、年金與壽險資金買盤進場。

富達國際在固定收益也相對看好投資等級債，富達國際分析，9月全球投資等級債受利率上揚影響價格走跌，其中歐洲投資級債表現優於美國投資等級債，目前正持續關注汽油價格上漲及美國恢復償還學貸對民眾消費影響，作為經濟成長與企業基本面之判斷指標。

考量美國投資級債信用利差與經濟趨緩，目前較看好受景氣循環影響較少產業投資級債券，尤其歐洲投資等級債的信用利差，較其他地區與資產更具吸引力，因歐洲投資級債的殖利率高於歐股股利率，目前對歐洲投資等級債維持相對樂觀投資評等。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華認為，目前10年期美債殖利率仍位於10年來高位，債市殖利率或會在高檔持續一段時間，一旦聯準會升息循環結束，公債殖利率可望下修，債券市場將受惠。現階段來看，全球投資等級債信用利差仍高於10年均值，債券指數評價面仍具上漲空間，投資級債更因資產品質較佳，在市場避險需求猶存下，預期還是會持續吸引訴求穩健配置的資金進駐。