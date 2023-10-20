電子股漲相佳 買點浮現

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第四季不論產業基本面或台股表現，皆為傳統旺季，統計近十年台股第四季上漲機率高達9成，電子股表現最突出，上漲機率高達8成，平均漲幅高達8.7％，法人指出，第四季展望佳，尤其AI受惠族群9月開始應進入業績爆發期，及記憶體現貨價應持續反彈，電子股拉回可找買點。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，近期非農、核心通膨趨勢放緩，加上美債殖利率創高，聯準會（Fed）官員對升息立場呈現分歧，需待更多數據收斂委員意見，不過考量薪資通膨、租金下行趨勢不變，加上美債殖利率攀升壓抑經濟壓力持續上升，市場仍偏向維持後續不再升息看法。一旦停止升息，甚至2024年展開降息，將挹注資金行情，皆對股市為一大利多，且2024年台美總統大選的政治紅利可期，也可望進一步激勵行情走高。

雖然2024年第一季前台股行情可樂觀期待，但短線在雜音增多下震盪仍會加劇，預期個股表現將優於大盤表現，績優及具利基題材的中小型股若出現較大修正，可伺機逢低承接。類股操作看好七族群，即AI相關成長受惠股、Apple新產品供應鏈等族群、谷底回升的記憶體供應鏈、RFID供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技族群、光通訊產業等。

新光台灣半導體30 ETF經理人王韻茹認為，全球半導體產業庫存下降、景氣谷底復甦，半導體重量級企業ASML、台積電本周將相繼發表最新財報，預估2024年看好全球半導體市況回春，2023年第四季市場資金有機會轉進台灣半導體ETF押寶。

野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，從第三季開始，台灣就進入消費性電子備貨的旺季，尤其是在8月過後，各個產品拉貨的力道更是益趨明顯，加上還有隔年的財測利多行情，第四季的台股多為抗跌強漲。根據統計2016年以來台股表現，擁有電子旺季加持的第四季和財測利多行情的第一季表現最為出色，平均漲幅分別達1.86％及4.86％。