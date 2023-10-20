逢低加碼 小額投資人挺高股息

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台股8月及9月連兩個月收黑，但後市表現看好，吸引小額投資人進場加碼，不論主動式操作的台股基金或台股ETF，九個月定期定額數據雙雙成長，尤其高股息ETF增加戶數最為亮眼。

投信投顧公會公布最新統計顯示，國內股票型基金定時定額投資人數較前一個月增加2,588人，月增幅0.93％，優於整體境內基金投資人減少0.6％的表現，總人數約28.07萬人；台股ETF近年因配息存股熱興起，更明顯帶動定期定額熱潮。

證交所公布9月定期定額交易戶數排行月報表顯示，目前ETF交易戶數排名前十大，清一色都是台股，高股息ETF比例占一半；累計前十大總交易戶數就接近90萬。與8月相較，9月新增最多的是復華台灣科技優息，該ETF上個月首次進榜就空降第11名，9月戶數再增加11,278戶稱冠，累計交易戶數2.2萬，排行晉升至第七名，凸顯月配息的ETF因入手價格較低、配息穩定、績效優於大盤，成為散戶存股族逢低加碼台股ETF的首選。

其次單月增加逾千戶的還包括群益台灣精選高息ETF增加8,719戶、國泰永續高股息增加5,507戶、元大台灣高息低波的3,625戶、元大高股息的2,528戶；統一FANG+增加363戶，則是9月唯一擠進增加排行前十名的海外股票型ETF。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，著眼AI產業成長趨勢明確，台灣供應鏈完整與競爭力強，加上半導體產業即將結束庫存調整，開始進入新的上升循環，將有利台股企業逐步恢復成長動能，帶動各類電子次產業表現空間。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志指出，台股已經拉回整理一波，目前正是逢低分批布局的好時點，股票ETF波動度相對低，不至於讓投資人血本無歸，雖然台股目前震盪加劇，不過，建議投資人可以善用存股以及逢低買進的心態來投資。

中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧認為，第四季台股各產業大廠後市展望，決定未來走勢，建議布局追求股息及成長為主軸的台股高股息ETF，參與年終行情。