中長線多頭 錢進日本正逢時

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日經225指數表現

日本貨幣寬鬆政策持續，正是日股多頭行情的最佳催化劑，投信法人指出，日本還有內需消費起飛、企業獲利持續上調、治理改革成效漸顯等利多簇擁，日股成為全球股市黑馬態勢不變。

野村資產管理日本策略價值股票團隊預估，日銀明年1月～3月調整貨幣政策，廢除殖利率曲線控制（YCC）和結束負利率（即啟動升息循環）都是可能的政策調整選項。雖然股市在升息週期往往會面臨回檔修正，但相對正面看待日銀政策調整對日股的影響，目前日本仍處在負利率環境，結束負利率、貨幣政策轉向正常化，代表著日本有信心正式擺脫長期通縮環境，對日本經濟與股市反而是項利多。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成表示，日圓將持續表現弱勢，預估對美元有可能貶破150日圓，最低可能來到155日圓～160日圓。因為日銀貨幣政策調整相對緩慢，目前美國的基準利率已來到5.25％～5.50％的區間，且不排除繼續升息的可能性，美日利差再度擴大，日圓將持續面臨貶值壓力，有利日本企業獲利成長。利多題材不減下，日股投資魅力值得期待，逢修正都是很好的長期買點。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊認為，近期支撐日股原因包括日本9月服務業NIMI為53.3，消費復甦持續支撐日本經濟。供應鏈改善與疫後需求的復甦，使日本企業利潤率持續創新高。日本政府提出未來將以減稅為核心，推動加薪、半導體等國內投資、改變過去通縮的環境、提高個人收入和企業利潤，實現增長的增長型經濟，有助日本企業獲利增加，進而動股市。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔分析，日股長線行情與投資理由相當完整，第四季將進入消費旺季，有望激勵日股再突破前波高點。三大長期投資價值，一是大陸旅客尚未回到疫情前水準，後續消費效益可期；二是日本交易所財務重整射出新三箭，有利企業獲利營運動能提升；三是日本鼓勵民眾將儲蓄轉向股市投資，可望帶來資金催化股市。