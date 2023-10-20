電動車基金 成長潛力大

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智能車指數定時定額回測表現

全球主要傳統汽車大廠競相轉型，普遍訂下最遲2040年不再生產銷售燃油汽車的目標，根據研究機構預估，受惠電動車成本下滑，市場預估至2030年電動車售價將由2023年的5.05萬美元進一步下降至4.4萬美元，且隨銷量攀升，其滲透率將由2023年的8.4％升至2030年的35.5％，展望成長動力佳，相關基金可定時定額布局。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，傳統內燃車數量將在今年達到峰值，今年到2030年期間以-7％的複合年增長率下降，同期間電動車年複合增長率為24％，且至2030年將首次高於傳統車。根據研究機構資料顯示，預計今年全球電動車市場收入將達到5,613億美元，2023至2028年複合營收年增長率為10.07％，到2028年市場規模將達到9,067億美元，電動車市場銷量將達到1,707萬輛。

目前市場關注點在第三季企業財報。根據機構預估，約占S&P 500指數四分之一市值的大型科技公司營收年增率將達34％。即便9月美股震盪，根據美銀美林EPFR最新統計8月31日至9月27日的四周仍有20億美元資金逢低承接科技產業類股，累積年初迄今加碼科技產業類股資金已達近358億美元，居各產業類股之冠，顯示市場對科技產業後市並不看淡。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人常李奕翰指出，全球電動車今年起進入爆發性成長階段，各大車廠皆競相推出各式電動車款，這波車廠降價關鍵在於電池與其研發，由於電池占電動車成本高達四成，一旦電池成本持續下滑，電動車售價將變得更親民。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮認為，觀察大陸新能源車銷量，9月新能源車銷量達到90.4萬輛，較去年同期成長27.7％，月增6.9％，累計前九月銷量627.8萬輛，也較去年同期增加37.5％，顯示大陸整體車市有重新加溫跡象，未來評價有提升機會，現在的修正反而提供逢低布局的好時機；投資方向建議留意汽車零組件、汽車電子、新能源、電動車資本支出族群。