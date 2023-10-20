印度股市 基本面、政策題材加持

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印度股票基金績效表現

近期受到美元持續走升、國際市場回檔整理等影響，印度股市再創高後也稍微回落，投信法人表示，近日印度漲多出現整理，但基本面仍保持強勁，企業獲利向好，加上政策題材加持，整體多頭趨勢仍未改變，短期逢回不失為中長期布局進場的好契機。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度總經表現持續火熱，內需動能依舊是推動印度經濟增長的主力，企業獲利也可望維持在雙位數增長，通膨可控也降低央行升息壓力，短期而言第四季向來又是印度的節慶消費旺季，相關類股表現可期。

近年來受到中美關係緊張、新冠疫情干擾，供應鏈重組，印度因其勞工成本相對便宜，成最大受惠國家之一，加上印度政府也積極透過企業稅率調降、勞動法案改革、簡化投資流程等措施來吸引外資進駐，同時也透過外訪與深化歐美合作，提升國際地位，長期有助經濟與產業發展，投資前景值得期待。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，印度政府稅收增速提升也挹注資本支出動能，正向循環持續；企業業績表現方面，第二季財報利潤率優於市場預期，整體對於股市升評比例增加，營收與盈餘仍有15％以上的高雙位數成長，顯示企業獲利向上成長趨勢不變。

內外資今年以來分別累計買超印度股市151億美元與154億美元，凸顯印度股市長期高成長的投資吸引力。操作上可以工業、可選消費、金融、通訊服務、能源為主，持股以業績穩定的大型股為核心，鎖定科技印度、消費升級、印度製造等題材。

利安資金印度基金經理人Kenneth Ng建議，看好明年印度市場相關利基產業及個股表現，將以輪動方式延續多頭行情，建議投資人可透過定期定額持續布局，或當市場難得出現大跌之際趁勢低接，逢低布局，以掌握中長線成長爆發力。

野村印度潛力基金經理人陳亭安強調，目前MSCI印度指數預估今年本益比為23.5倍，略高於五年均值的22.9倍，高成長與通膨趨緩的經濟基本面支撐下，印度動能十足，後市表現具有想像空間。