新興市場 拉美股今年來脫穎而出

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儘管美國眾議院龍頭懸缺、中東戰事延燒，但市場的不確定性卻未使全球股市下挫，其中MSCI新興拉美指數近周反彈4％，巴西股市亦上揚1％。法人分析，巴西等拉美國家有降息空間，降息題材刺激內需，今年來拉美股票基金表現，在三大新興市股票基金中相對突出。

PGIM保德信拉丁美洲基金經理人曾訓億指出，今年下半年來拉美有降息題材如巴西9月底決議降息兩碼至12.75％，連續第二個月降息2碼，且巴西央行表示未來將維持相同降息步調，若巴西通膨再降或經濟成長明顯減速，巴西央行將考慮擴大降息幅度，市場也預估墨西哥及祕魯亦可能於年底前開始降息。

目前看好拉美重點國家的內需相關產業，因整體數據朝正向發展，如巴西薪資成長帶動消費者信心、通膨趨勢往下、總體經濟成長；墨西哥具有薪資成長帶動消費上升，搭配國際資金投資流入，今年拉丁等相關股市表現相對穩健。但對非主要權重的成員國如智利、哥倫比亞、祕魯等，這些國家經濟活動就相對弱勢，政局也較為動盪，建議拉美投資主軸仍著重在巴西及墨西哥等主要權重大國。

柏瑞投信認為，受到汽油價格上漲拉升運輸成本的影響，巴西最近公布9月消費者物價指數年比值微幅上升至5.19％，低於市場預期，一定程度上給予巴西央行持續採行貨幣寬鬆政策的信心。拉丁美國家通膨持續放緩，預期多數國家將維持降息循環，有助於進一步刺激經濟復甦且帶動評價面相對偏低的拉美股市。

但聯準會尚未正式確定停止升息的環境，對於各類風險性資產宜抱持較為謹慎的態度，並將持續觀察拉美國家通膨走勢、經濟數據和企業獲利的情況，再決定進場布局的時機點，目前對於拉丁美洲股市展望仍維持中性的看法。

瀚亞巴西基金經理人王亨則表示，就歷史經驗顯示，巴西股市在降息循環時勝率相對高，平均漲幅也都有雙位數。由於巴西財政與政治情勢趨於穩定下，有助於國家風險溢價下滑，股市從均值回歸及利率敏感度分析角度量化降息周期的潛在漲幅，巴西降息行情值得期待。