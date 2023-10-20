前往主要內容
工商時報LOGO

國泰展現數位創新力 IDC三大獎肯定

  • 工商時報 謝奇璋
●國泰人壽獲「未來工作創新獎」、國泰世華銀行獲「年度未來企業獎」與「未來消費者體驗獎」，國泰世華銀行資深副總胡醒賢（右起）、國泰人壽資深副總吳俊宏、國泰世華銀行數位銀行部協理陳麗薰出席領獎。圖／國壽提供
●國泰人壽獲「未來工作創新獎」、國泰世華銀行獲「年度未來企業獎」與「未來消費者體驗獎」，國泰世華銀行資深副總胡醒賢（右起）、國泰人壽資深副總吳俊宏、國泰世華銀行數位銀行部協理陳麗薰出席領獎。圖／國壽提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023 IDC亞太區未來企業大獎於19日舉行頒獎典禮，國泰金控旗下國泰人壽與國泰世華銀行表現亮眼。其中，國泰人壽以業界首創的「核保理賠智能工作台」，獲頒「未來工作創新獎」。國泰世華銀行以雙軌數位轉型策略，獲頒「年度未來企業獎」；其開發的CUBE App扮演集團數位大門，整合集團保險、投資等服務，提供消費者創新且安全的一站式金融服務體驗，獲頒「未來消費者體驗獎」。

國泰人壽已連續4年獲獎，今年以台灣壽險業首創「核保理賠智能工作台」，從「人」的思維出發，結合大數據模型及風險審理，獲2023年IDC台灣地區「未來工作創新獎」，今年業界首家獲得此項榮譽保險業者。

國壽表示，擁有800多萬名保戶、有效契約超過2,000萬件，每日須審理近9,000件核保理賠案件。2023年「核保理賠智能工作台」上線後，進一步將人員審理經驗數據化，透過系統公式引導人員進行決策，提升人員案件審理速度與準確性，同時突破既有工作型態框架，將數位與工作結合，縮短新進人員50％教育訓練時間。此外工作台留存決策軌跡，創造數據價值正循環，進一步達到案件審理「質」與「量」兼具目標。

國泰世華銀行與集團子公司聯手打造跨界金融體驗，推出許多創新金融服務場景與商業模式。同時也有效運用大數據洞察客戶的需求，落實個人化體驗，深度經營與客戶的關係，透過科技提供安全的金融服務。

國泰世華銀行積極落實數位轉型，培養人才「以客戶體驗為中心」的思維模式，鼓勵跨團隊溝通，提倡大膽、具創造力及學習力的員工文化。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台積電法說會 四大重點一次看

  2. 輝達晶片禁銷陸 引爆AI股多殺多 法人看台股「4好3壞」

  3. 美晶片新禁令太毒 蔡明彰：聯電等6家死裡逃生

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。