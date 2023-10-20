國泰展現數位創新力 IDC三大獎肯定

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2023 IDC亞太區未來企業大獎於19日舉行頒獎典禮，國泰金控旗下國泰人壽與國泰世華銀行表現亮眼。其中，國泰人壽以業界首創的「核保理賠智能工作台」，獲頒「未來工作創新獎」。國泰世華銀行以雙軌數位轉型策略，獲頒「年度未來企業獎」；其開發的CUBE App扮演集團數位大門，整合集團保險、投資等服務，提供消費者創新且安全的一站式金融服務體驗，獲頒「未來消費者體驗獎」。

國泰人壽已連續4年獲獎，今年以台灣壽險業首創「核保理賠智能工作台」，從「人」的思維出發，結合大數據模型及風險審理，獲2023年IDC台灣地區「未來工作創新獎」，今年業界首家獲得此項榮譽保險業者。

國壽表示，擁有800多萬名保戶、有效契約超過2,000萬件，每日須審理近9,000件核保理賠案件。2023年「核保理賠智能工作台」上線後，進一步將人員審理經驗數據化，透過系統公式引導人員進行決策，提升人員案件審理速度與準確性，同時突破既有工作型態框架，將數位與工作結合，縮短新進人員50％教育訓練時間。此外工作台留存決策軌跡，創造數據價值正循環，進一步達到案件審理「質」與「量」兼具目標。

國泰世華銀行與集團子公司聯手打造跨界金融體驗，推出許多創新金融服務場景與商業模式。同時也有效運用大數據洞察客戶的需求，落實個人化體驗，深度經營與客戶的關係，透過科技提供安全的金融服務。

國泰世華銀行積極落實數位轉型，培養人才「以客戶體驗為中心」的思維模式，鼓勵跨團隊溝通，提倡大膽、具創造力及學習力的員工文化。