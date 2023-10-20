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與教育部合辦，最高獎金上看12萬 玉山AI公開挑戰賽 報名

  • 工商時報 郭亞欣

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玉山銀行首次跨界合作與教育部共同舉辦「AI CUP 2023 玉山人工智慧公開挑戰賽」，於11月19日截止報名。今年有別於以往，由教育部指導並結合「人工智慧技術與應用研討會」於雲林科大進行複賽與交流。該次競賽以「真假疑雲，等你來破解－信用卡冒用偵測」為題，最高獎金上看12萬元！廣邀各界AI高手參與挑戰。

玉山銀行表示，因應後疫情時代與信用卡冒用事件頻傳，顧客消費習慣、詐騙集團攻擊手法多變，該次競賽特別重現過往第3屆的主題，以「真假疑雲，等你來破解－信用卡冒用偵測」為題，為銀行風險控管再提升。期透過學術與產業界間的集思廣益，共同找出與時俱進的最佳解方，為台灣有序、健康的金融環境盡一份心力。

今年賽事將由線上進行初賽，通過初賽12組參賽隊伍將於複賽當天獲得更豐富資料，且於有限時間與資源下將模型調校至最佳狀態。複賽當日由Google Cloud提供共同雲端運算資源，讓參賽者使用相同的運算環境，確保隊伍不會因為設備影響比賽的公平性，初賽進行期間自即日起至11月24日，複賽日期為12月2日。

玉山自2018年起每年定期舉辦挑戰賽事，期讓有志於人工智慧領域發展的人才，能夠齊聚一堂，運用實際業務資料，解決金融實務上所遇見的挑戰與難題。

本屆挑戰賽以信用卡冒用偵測為發想，提供參賽者去識別化後的顧客交易紀錄與最終警示盜刷樣態等資料，讓參賽者設計演算法並建立模型，篩選出應該進行告警的可疑交易活動，進而提升冒用盜刷的攔截率。

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