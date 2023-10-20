新壽60周年 攜新光小農為孩童上菜

新光人壽去年在農委會見證下，啟動「新光一畝田幸福餐桌」ESG綠色公益計畫，與眾多台灣在地小農簽署《共好誓約》，關心台灣永續農業發展，同時承諾投入社區公益行動。今年適逢新壽60周年，為回饋這片滋養新光的土地及長期支持的台灣民眾，特邀請新光小農夥伴親送美味時蔬至三峽小草書屋及大溪小草書屋，讓二個據點的孩童們大快朵頤，盡情享受節慶團聚的幸福。

「小草書屋」由一群返鄉青年和志工在新北三峽，為需要高關懷的兒童和青少年打造的社區關懷培育系統，於就學期間提供免費餐點，讓孩童免於飢餓，並在老師及志工的陪伴下，培養積極向上的生活態度，2020年將據點擴展到大溪陪伴更多孩童成長。因創辦緣由與新光一畝田小農夥伴返鄉回饋地方的公益理念相符，所以除捐贈自家栽種的農產品，更有農友額外從新光小農市集的收益中撥款，贊助添購當季蔬菜，希望孩子不只吃得飽，更能吃得好。

參與活動的新光小農表示，自己本身就住在小草書屋附近，從來不知原來三峽有這樣一個關心孩童的地方，這次響應新壽號召加入小農上菜，才有機會認識，感動之餘也對回饋鄉里多了一份使命感。

「新光一畝田幸福餐桌」邀集簽署《共好誓約》的農友共同推動友善環境的永續飲食，並定期舉辦小農市集及共好採購，穩定農友收入，累計銷售金額逾4,000萬元，讓更多人願意投入友善農業及社區公益回饋的行列，更恪遵保險業守護精神，推出針對消化系統疾病加強保障的「食在安心」保單，獲「2023亞洲企業社會責任獎」及「TSAA亞太暨台灣永續行動獎」等多項肯定，未來光的溫暖會持續照進需要的角落，成為驅動台灣社會共好的永續動能。