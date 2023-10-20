土銀藝文走廊吹起奇幻風 油畫大師張朝凱開展

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萬聖節將至，土地銀行總行「館前藝文走廊」亦吹起奇幻風格，土地銀行邀請油畫大師張朝凱參展並於10月18日舉行「2023張朝凱68個展」開展典禮，展覽期間為10月18日起至11月8日止，土地銀行也邀請各界一同感受張朝凱的「新表現主義」風格作品。

張朝凱自幼即在繪畫領域嶄露頭角，他不僅在14歲前出版四本連環圖畫書，高中時更拿下全國學生美展優選獎，可謂藝術界的「英雄出少年」，隨後他選擇攻讀文化大學美術系提升畫技，自大學畢業且完成服役後，亦投入設計產業長達十多年。除教學外，張朝凱也不斷精進自我，透過參與五月畫會、北岸畫會拓展創作能量並成功打造獨樹一格的「新表現主義」繪畫風格，靈活運用寫實、後印象與現代藝術等多樣化技巧傳達本土藝術理念，像是張朝凱的「人生如戲」、「看戲」等作品皆運用豐富色彩與強烈的光影對比，將臺灣歌仔戲場景描繪得相當傳神。

為讓各界欣賞張朝凱作品，土地銀行總行（臺北市中正區館前路46號）「館前藝文走廊」於即日起每周一至周五上午9時至下午5時（免費參觀，例假日不開放）展出其畫作，並於11月8日（周三）中午12時卸展。

土地銀行身為百分百國營銀行，除運用「館前藝文走廊」活動為臺灣藝術教育扎根，亦以「豐厚、和諧、熱誠、創新」的經營理念，對臺灣環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色。