購買控神隊友 遠百周年慶強勢登場

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百貨周年慶強勢登場，遠東百貨回饋盡出！第一棒Top City台中大遠百9月21日開跑以來，帶動精品業績強勁成長，新竹大遠百即日起和遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百花蓮10月19日至11月7日接棒，在消費者共伴效應下，衝出超高買氣。後續還有遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月26日至11月14日加入熱戰，遠百竹北11月9日至26日炒熱話題，遠百板橋中山11月15日至12月4日尾盤開高。

遠百周年慶祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2,000送200元、首12日單筆1萬再加送200元。百貨服飾當日累計滿5,000送500元，高消費加碼禮百貨服飾累計5萬加送800元。並攜13銀行全館單筆刷滿6,000分6期送200元、刷滿10,000分6期送400元，9大指定銀行刷數位3C單筆刷滿1萬分6期送500元，看好促銷利多經濟，有效帶動高消費與年輕族群購物。APP會員首12日服裝單筆滿8,000送300元。

遠百信義A13周年慶即日起到11月7日開跑，看好下半年度精品消費力道，3大精品全新登場。引進全台獨家義大利精品鞋履品牌AQUAZZURA，全店以精緻珠寶盒為意象，使用葡萄牙手工磁磚作為設計元素，運用高貴優雅及奢華的手工材料，成就女性消費者的夢幻天地，打造「全球唯一」粉紅概念店。BALLY、Chloe全新改裝擴大營業範圍與大家見面，提供頂級消費客層更豐富的購物選擇。

板橋大遠百周年慶看好精品、化妝品、家電業績，今年化妝品增加TOM FORD、Helena Rubinstein、DRUNK ELEPHANT等生力軍，即日起到11月19日舉辦尊寵時尚抽獎活動，持遠東百貨APP全館當日單筆消費滿5,000元即可獲得乙組電子抽獎序號，有機會抽中各式精美時尚家電及韓國機票。響應新北市政府推出「新北幣」推廣活動，周年慶期間民眾只要於全館消費滿300元，下載新北幣APP即可兌換100點，要讓消費者買個痛快、拿得爽快。

桃園站前商圈百貨競爭激烈，遠百桃園周年慶即日起至11月7日登場，引進美妝界時尚大師YSL BEAUTY進駐，成為站前商圈化妝品牌最齊全百貨。宜得利家居10月27日盛大開幕。響應桃園市政府推動「桃園購物節」活動，周年慶期間民眾於遠百桃園單筆滿300元發票登入活動官網享兩倍抽獎機會，有機會將進口汽車開回家。

周年慶祭出化妝品獨家限定組及多款人氣商品。今年引進BOSE及今生金飾兩大新櫃，帶給消費者不同選擇。數位3C及家電類贈送神助攻，由iPhone15領軍提升買氣，帶領數位3C業績成長，吸引精打細算家庭客周年慶超前部署入手冬季家電。使用遠百APP除享購物免排隊，滿額再抽價值11萬的宏佳騰電動機車。周年慶開打首日（19日）於1F和平廣場免費贈送50杯星巴克咖啡、慶祝開飯、饗泰多、宜得利進駐花蓮滿周歲，現場免費發放各100元抵用券。