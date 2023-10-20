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家電創意加值競賽 得獎作品25日展出

  • 工商時報 簡立宗
●2023家電設計競賽與會貴賓與得獎團隊共同合影。 圖／電電公會提供
●2023家電設計競賽與會貴賓與得獎團隊共同合影。 圖／電電公會提供

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由經濟部產業發展署指導，金屬中心主辦，由電電公會執行，2023家電創意加值競賽於10月2日圓滿落幕，執行單位電電公會於決賽同日舉辦頒獎典禮，邀經濟部產業發展署郭肇中組長及國內家電製造大廠同時也是本屆企業贊助商，包括台灣松下電器洪裕鈞董事長與聲寶公司許經朝總經理擔任頒獎貴賓，為同學打氣。頒獎會場同時設置個人攤位，透過現場展示及簡報提案，讓入圍團隊互相觀摩同時聽取評審意見。

本年度競賽規劃兩組，分為一般組收件148件、企業贊助組收件55件，兩組共計203件作品參加評選，經過初審評委擇優評選出一般組20件、企業贊助組11件作品入圍決賽；決賽當天，電電公會特別邀請國內如大同、歌林、元山、台灣松下、聲寶相關家電業者以及台科大、北科大工業設計系的教授擔任評審，結合產學共識評選出今年兩組金、銀、銅、佳作的優秀團隊接受表揚。

在產業發展署支持下，10月25日至27日將於電電公會主辦之台北國際電子產業科技展（https://www.taitronics.tw/zh-tw/index.html）規劃智慧生活家電主題館，除展出國內相關家電製造大廠的智慧家電以外，也將今年評選得獎的優秀作品於主題館內展出，現場會有闖關互動評選出人氣獎，邀請民眾前往共襄盛舉。

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