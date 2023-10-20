集盛Soufflex升級 兼顧環保與時尚

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

集盛實業開發Soufflex全新升級，推進資源有效循環再利用。Soufflex今年推出尼龍6與尼龍66版本以滿足更廣大市場需求，顯著減少80％微纖維釋放，符合歐盟永續方向。兩項產品展現集盛實業持續創新，為環保和時尚同步發力。

集盛實業創新推出全新產品Bluecircle胚布回收紗，標誌著紡織業的一項重大突破。另方面，集盛實業明星產品Soufflex舒芙蕾也迎來了一系列的重大升級。繼去年推出的聚酯版本後，集盛實業根據客戶需求，研發出尼龍6和尼龍66版本。多元化的產品線滿足了不同客戶的需求，進一步擴大了市場各種應用的廣度。

Soufflex的洗滌過程中，成功減少了微纖維80％釋放，符合歐盟的永續發展要求，有助於減少對環境的不良影響，在微纖維對環境之影響逐漸被重視的今日，Soufflex舒芙蕾的採用會因為國際認知與各國政策的支持更加廣闊。

Soufflex的彈性屬於舒適彈，不會讓人感到緊繃，提供了更加舒適的穿著體驗，迎合了人們對舒適性的追求。集盛實業新投入的尼龍66產品也有著出色的表現，N66尼龍粒的年產能高達20,000噸，為廣大客戶提供了充足的供應保障。N66尼龍粒的用途廣泛，可用於纖維、工塑和產業用途，差異化產品滿足了不同行業的需求。

集盛實業不斷創新，致力於為客戶提供高品質、環保和多樣化的產品，為紡織業的可持續發展做出了積極貢獻，可期待看到這些創新產品在市場上取得更大的成功，並對環境和經濟產生積極影響。