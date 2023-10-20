智慧能源週、淨零永續展 見識多國多元新技術，把握今日

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外貿協會與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟共同主辦的「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」，現正在南港展覽一館盛大開展，來自13國、350家業者共1,275個攤位展出，來自德國、英國、比利時、瑞典、芬蘭及丹麥等歐洲6個國家館，帶來多國、多元的新進技術，今（20）日為展出最後一天。

外貿協會董事長黃志芳指出，各國政府制定各項政策提高再生能源與綠電的使用率，國際企業也改良製程，生產減碳產品，未來減碳力就是競爭力。而臺灣是一個富含技術與創新的島嶼，利用創新力量開拓零碳，並在展覽中透過企業、政府、學術機構之間的合作，共同創造可負擔、穩定且自然的能源供給，給下一代更乾淨的環境與未來。

綠能暨永續發展聯盟太陽光電委員會主席沈維鈞表示，2025年後太陽光電每年成長2GW裝置容量，離岸風電從2026年起每年會有1.5GW併網，僅風、光兩種再生能源，未來每年合計可增加80億度電。

行政院副院長鄭文燦提到，在2050淨零排放目標下，已核定淨零排放路徑綱要計畫，投入新臺幣743億元預算，發展跨域淨零轉型。持續簡化行政程序，讓光電及風電案場推動更加順暢。

經濟部主任秘書楊志清表示，臺灣的太陽光電與風電設置容量已達13GW，氫能方面已陸續與日本、澳洲、歐盟展開合作；同時增訂地熱專章，並持續建構碳盤查認證制度。更多展覽資訊，可至官網（www.energytaiwan.com.tw）查詢。