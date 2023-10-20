鮑爾有點鷹影！道瓊跌250點 特斯拉重挫9％

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美國聯準會主席鮑爾於周四發表談話，有分析稱，鮑爾言論不夠明確，未來仍有升息可能性，使市場信心下降，美債殖利率走升，華爾街股市19日開高走低，午盤鮑爾開始發表談話時，四大指數曾一度轉漲，惟隨後再度轉跌，美股終場集體收黑。

道瓊工業指數下跌250.91點，或0.75％，以33,414.17點作收；標普500指數下滑36.60點，或0.85％，收4,278.00點；那斯達克指數下跌128.12點，或0.96％，收13,186.18點；費城半導體指數下挫45.68點，或1.34％，收3,367.77點。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟金人數跌至19.8萬人，較前值減少1.3萬人，低於預期的21萬及上周的21.1萬；截至10月7日為止，連續申領人數由170.5萬人升至173.4萬人，高於預期的170.6萬人，寫下7月以來最高水準。

美國9月二手房屋銷售月減2％，優於市場預期的萎縮3.7％，以年率計為396萬間，創2010年以來新低，不過高於市場預期389萬間，期內房價中位數升2.8％至39.43萬美元。

政經方面，鮑爾周四於紐約經濟俱樂部的午餐會發表演說，他指出，基於現有風險和迄今的升息行動，聯準會未來在考慮利率政策路徑時將會「謹慎行事」，他重申通膨依舊過高，可能需要更長時間的經濟放緩和就業疲軟，才能讓通膨達到目標水平，倘若額外證據顯示經濟表現強韌，聯準會將會考慮升息。

不過他也提到，長期美債殖利率上升導致金融條件收緊，可能會影響貨幣政策道路」，此外，地緣政治緊張局勢大幅升溫，也構成主要風險。

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）認為，鮑爾暗示暫停升息會持續更久，除非有清晰證據證明經濟活動走強，否則聯準會不可能再升息；亦有分析稱，鮑爾的言論不夠明確，並未給升息周期已結束的預期潑冷水。

鮑爾展開演講後，美債殖利率降幅擴大、刷新當日低點，惟十年期美債殖利率隨後回升，2007年來首次上逼5.0％關口，美股再度轉跌。此外，地緣政治風險也使投資人情緒低迷，外媒報導稱，美軍駐伊拉克基地於周四清晨遭到無人機攻擊，衝突擴大的風險升溫，不過美國總統拜登（Joe Biden）在中東斡旋有所斬獲，以色列同意不阻止從埃及送物資到加薩走廊，埃及則保證將允許物資卡車進入加薩，以緩解人道危機。

個股方面，特斯拉於周三美股盤後公布上季財報，營收和獲利雙雙遜於預期，且執行長馬斯克警告指出，Cybertruck量產後至少還要一年才會為公司帶來正現金流，生產前景不樂觀導致該公司周四開盤跳水6.9％，午盤時段跌幅擴大至10.7％，創下今年1月3日以來最大盤中跌幅，最終收跌9.3％，收報220.11美元。

大型科技股19日漲跌互見，Meta下挫4.16美元，跌幅1.31％，收報312.81美元；蘋果收跌0.38美元，跌幅0.22％，收在175.46美元；Google挫跌0.30美元，跌幅0.22％，收在138.98美元；微軟逆勢揚升1.21美元，漲幅0.37％，收在331.32美元；亞馬遜收漲0.27美元，漲幅0.21％，收128.40美元。

台股ADR方面，台積電ADR攀升3.31美元，漲幅3.69％，收報92.91美元；聯電ADR上漲0.15美元，漲幅2.03％，收7.55美元；日月光ADR 則下跌0.03美元，跌幅0.39％，以7.72美元作收。