10／20盤前》Q4急單現 外資10月大敲這檔半導體

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台股今（10/20）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.台積電打破市場下修傳言，今年資本支出維持320億美元，並強調約七成投入先進製程技術，且明年CoWoS先進封裝產能將較今年增加逾一倍，市場看好半導體設備廠營運可望受惠，其中先進製程設備供應鏈，包括辛耘、萬潤、均華及弘塑等第四季及明年可望受到拉抬。

魏哲家提到，台積電在矽光子（Silicon photonics）發展將不會缺席，然目前尚處早期規劃階段；由於光電結合牽涉諸多光電訊號轉換，因此技術上還有許多面向需克服。未來矽光子將是解決能源效率並提高AI運算，實現高頻寬、大數據處理的解方。

2.晶圓代工龍頭台積電19日召開法說會，在匯兌收益及3奈米先進製程助攻下，第三季每股稅後純益（EPS）8.14元，創今年新高。總裁魏哲家釋出2024年景氣春燕的訊號，強調智慧型手機與個人電腦已見到需求穩定的「早期跡象」，今年財測目標與資本支出維持不變，2024年將有健康的成長動能。

台積電法說會報喜，19日台積電ADR早盤跳空開高，漲幅逾5.6％。法人表示，台積電第三季先進製程占比逼近六成，較前二季的51％及53％大幅攀升，擺脫紅海威脅。

3.晶圓代工成熟製程營運受到需求下滑及陸廠價格競爭壓力，台廠今年營運普遍下滑，不過，外資法人看好聯電（2303）第四季受惠智慧手機與PC急單，營運將優於先前預期。

且明年在中芯受制裁下，聯電14奈米將維持領先，外資在連續賣超聯電六個月之後，10月反手買超，推升股價寫逾三個月新高，並重新逼近50元關卡。

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4.士電（1503）重電事業爆單，交期最長看到2027年，斥資10多億元在新竹湖口建新廠、小型廠房，預計2025年首季投產，年產能增加25％。

5.軟板大廠台郡（6269）宣布公開收購宏觀（6568）30％股權，公開收購期限將自20日起跑，法人關注，公開收購案若順利成就，台郡與宏觀可能合併報表，宏觀對台郡營收、獲利的挹注約3％至5％。

6.記憶體大廠擴大減產規模，不僅帶動現貨價走揚，DRAM與NAND Flash合約價格也可望上漲，記憶體市況正向發展，帶動台系記憶體製造與記憶體模組族群表現。

包括群聯（8299）、十銓（4967）、威剛（3260）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、宜鼎（5289）等19日股價上漲幅度在1％～4％，族群漲勢整齊。

7.南俊國際（6584）公布第三季自結財報，營收以3.47億元登今年新高，毛利率以19.46％寫八季新高紀錄，營益率亦轉正，雙率雙升激勵南俊第三季財報轉虧為盈，每股稅後純益0.27元；展望第四季，二大CSP客戶出貨增溫、AI伺服器導軌開始少量出貨，今年度挑戰獲利。

8.晶圓代工廠力積電（6770）19日舉行法說會，第三季由於產能利用率及平均單價下滑，單季本業虧損再擴大，整體營運由盈轉虧，第三季稅後淨損3.34億元，單季每股虧損0.08元；力積電總經理謝再居指出，目前供應鏈庫存已降到合理水位，且先前市況平淡的手機用驅動IC，還有監視系統用的CIS，近期出現訂單回流跡象。

9.和潤（6592）進軍海外市場正式啟動，18日與李華租賃在柬埔寨舉行合作宣示晚會，揭示兩公司跨國合作。和潤表示，於7月底完成簽約取得李華租賃35％股權並經柬埔寨央行核准後，已正式啟動營運，年底前就可貢獻獲利挹注公司業績成長。

10.台積電19日法說會，市場關注前瞻技術競爭實力。台積電總裁魏哲家強調，2奈米進度樂觀，維持2025年進入量產步調；3奈米家族持續進步，N3E通過認證已達良率目標。他更透露N3P經內部評估，整體功耗表現足以與競爭對手18A（2奈米以下製程）匹敵，甚至享有更好的技術成熟度與成本優勢，因此可以肯定，2奈米（with backside power rail）也將優於競爭對手。

11.觀察投信近期呈現連續買超的三大布局－電子、傳產及金控股個股分別有瀚宇博、瑞儀、群光、聯強、可成、力旺、台積電、聯電、南亞、長榮鋼、中鋼、台泥、群創、統一、元大金、第一金等。

12.美晶片輸中禁令擴大、AI中箭落馬，惟多數矽智財（IP）業者初判對營運影響甚微，法人指出，儘管明年量產動能恐受影響，然輝達（NVIDIA）可能再推降規產品、美系雲端服務供應商（CSP）擴大自研晶片，大陸也將衝刺AI晶片國產化，ASIC、IP族群有望反向受惠，世芯-KY前日急殺後19日強彈逾6％，M31、力旺等多檔同強。

13.台積電第三季法說會落幕，單季毛利率、營業利益率、每股稅後純益（EPS）全面超越市場預期，第四季營收財測也創造驚喜，外資分析師說，搭配台積電股價從年中波段高點回檔迄今，基期並不算高，看好台積電股價法說會後吹響反攻號角。

14.癌藥基金規模達到百億元，明年度規劃基金經費先列在健保總額內，分為暫時性支付與新藥支付，共約60多億元明年就可上路，受惠消息面利多激勵，加上地緣政治風險升溫、市場避險氣氛濃厚，資金大舉轉入生技避風港，生技醫療族群全面歡騰，不只新藥類股，醫材、美妝保健全面啟動，合世、基亞、合一、中天、保瑞、智擎、美時、科妍、軒郁、寶齡富錦均漲逾3％。

15.台股前一日多殺多清洗AI浮額，與傳出政府基金對投信代操再撥款175億元，多頭以台積電法說應有好消息為題材，輔以衛福部釋出60億資金規劃癌症新藥基金，拉升台積電、聯發科、世芯-KY等AI龍頭指標股與生醫族群匯聚買氣，助攻加權指數終場上漲11點或0.07％收16,452點。

16.工具機業不景氣更要爭氣，兩大集團程泰集團董事長楊德華、東台集團董事長嚴瑞雄兩主帥帶頭搶單，東台更切入航太、電動車及風電等新能源、半導體產業；程泰集團也搶攻電動車市場。楊德華、嚴瑞雄都有信心，明年集團營運不會比今年差。

17.輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台行程即將進入尾聲，除18日公開出席鴻海科技日活動外，亦與台積電創辦人張忠謀及其夫人餐敘，並密集與主要伺服器供應商，包括廣達、華碩、技嘉、英業達和緯創等高層會面。

黃仁勳19日表態，輝達將遵循美國政府的相關規定，而在與各業者的閉門會議中，他數度強調，將在合規的前提下，盡力降低對客戶的影響，亦不會放棄中國市場。

18.瞄準泛病毒抗感染商機，生華科（6492）19日公告，向美FDA提交Silmitasertib（CX-4945）新藥二期人體臨床試驗IND申請。生華科總經理黃金鼎先前在法說會表示，後疫情因免疫負債（免疫力變差）引發各種病毒和細菌感染升溫，生華科今年起將轉向以癌症、抗感染雙引擎布局。

19.摩根資產管理19日發布第四季投資展望說明，市場關注聯準會（Fed）年內是否再次升息，亞太區首席策略師許長泰（Tai Hui）預期，12月Fed不升息的機率較大且上行週期已見底；此外，台股今年表現優於全球，攤開國際股市今年的報酬率，台股上漲16％、全球漲10％、新興亞洲市場表現則衰退，台灣受惠出口回溫、庫存去化，展望第四季至明年看好。

20.AI伺服器市場持續加溫，美、中兩大市場皆供不應求，後市並持續看增。近日隨美方再擴大禁銷中國之HPC／AI晶片清單，研調機構認為，這將促使中國相關業者於緩衝期內加速掃貨，同時也可能促使輝達（NVIDIA）考量將如A800、H800等產品優先挪給中國客戶使用。

21.台股10月ETF「除息大秀」再度開演，有「國民ETF」之稱的元大高股息（0056）19日除息1.2元開出第一槍，然受美晶片禁令的拖累，收盤價格小跌0.15％、收33.65元暫陷貼息。法人分析，目前盤面多項利空逐漸淡化，台積電法說會也釋疑，台股「先跌後漲」機率高，高息ETF仍值得逢低布局。（中性看待）

22.美國科技制裁發酵，晶片禁令標準調整後，輝達大量產品受影響，主打遊戲用的RTX4090顯卡列其中。當前大陸各大電商平台上RTX4090產品幾乎均售罄，線下則出現漲價潮。不過美方新規顯示，香港未來應可繼續販售該產品。

23.2024年將迎來降息潮及債券價格跌落到歷史相對低點，10月剛募集成立，19日掛牌上市的「國泰10Y+金融債ETF」（00933B）（基金配息來源可能為收益平準金），是台股第一檔月配息且納入收益平準金制度的債券ETF推出後即迅速被法人列入投資標配名單，散戶詢問度破表，奪下新募集的ETF大黑馬頭銜。

24.信義區百貨周年慶19日全區開打，包括新光三越信義新天地、微風與遠百等，高客單帶動高業績成長！新光三越信義新天地四館首日業績達標12.5億元、年增4％，遠百A13店業績2.6億元，加上微風三個館逾10億元，總計信義區8棟百貨商場首日進帳25億元。

25.以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心的沛星互動科技（Appier）19日舉辦客戶日，獨立董事、前Google台灣總經理簡立峰指出，生成式AI最大的應用在於數位行銷、自動客服及程式自動生成等三個產業領域，並已看到快速的成長。AI已走向平民化，並非高不可攀。

26.PChome網家旗下金融科技公司廿一世紀數位科技（21st FinTech）推出iPhone訂閱制等創新服務，帶動營收獲利跳升，在網家集團表現相對亮眼。執行長周厚宇19日表示，預期2023年及2024年獲利將維持高速成長。

21st FinTech上半年營收7.6億元，年增逾15％，稅後純益1.6億元，已超越2022年獲利。

27.雖有以巴戰爭因素干擾，但美國經濟動能仍佳，且通膨仍高，公股銀評估，第四季的SWAP（換匯交易）動能仍在，更有部分銀行預估第四季收益還會持續衝高。

28.日本財務省19日公布9月出口金額創新高，並為三個月來首次出現年增長，主因日圓貶值有利汽車、機械和電子等產品的出口。

29.為降低氣候變遷衝擊，行政院4日核定「氣候變遷調適行動計畫（112-115年）」，將投入經費4,116億元，共計126項工作項目，其中48項是新增調適工作項目。以水資源為例，預計2036年前用水可滿足，整體備援由28％提升至50％。

30.平均地權條例修正7月上路，預售屋買氣未受衝擊，7、8月平均仍有逾7,000件、逾千億元的交易規模，優於去年5月至今年3月間景氣低迷期間。業者預期，在新制上路前一波買氣帶動、新制上路後買氣不墜下，今年前八月交易件數年增6.9％，全年預售屋交易規模有機會超過去年8.2萬戶、1.2兆元的水準。

31.迎戰「台台併」、「遠亞併」，電信龍頭中華電信19日宣布啟動2024年基層從業人員招募，預計徵聘862名資通訊人才，可視為明年度最大一波人才招募行動，並以業務類職缺起薪43,195元、技術類45,220元起薪，及年薪上看21個月月薪，大舉展開搶人才行動。

32.八大公股進場護盤，以台股高股息ETF為主的金融商品成最佳避難所。10月以來，15檔台股高股息ETF基金整體規模至18日逆勢增加290億元，衝高至6,910億元，平均績效維持在0.01％的正報酬，受益人數至13日續增3.4萬人達337.9萬人。

33.受以巴衝突帶動，黃金成可靠的避險工具。金價18日衝上至8月底來最高收盤價紀錄，讓過去12個月的報酬率一舉超越標普500指數。但專家提醒，在台灣買實體黃金要獲利，應注意賣回時的扣除耗損，若選擇在銀行買賣黃金，如台銀則有許多買賣條件。

34.明年要成立的百億規模癌症新藥基金，衛福部長薛瑞元19日表示，基金將由健保總額預算編列，分為暫時性支付與新藥支付，共約60億元，明年可如期上路。

35.網飛（Netflix）公布第三季財報，拜打擊密碼共享政策所賜，帶動用戶增長將近900萬人，增幅10.8％，優於市場預期，並寫下近年新增戶數之最，還宣布擬於美國等市場調漲部分訂閱費。

36.人民幣國際化持續推進，國際支付占比再創新高。環球銀行金融電訊協會（SWIFT）公布最新報告顯示，9月人民幣國際支付占比由8月的3.47％升至3.71％，全球排名維持第五位，僅位列美元、歐元、英鎊和日圓之後。

37.看好台北車站週邊發展潛力、及「台北雙子星」啟動西區翻轉的動能，潤泰新19日宣布簽下重慶北路二段寧夏夜市旁的「台北市大同區圓環段三小段643地號等44筆土地都市更新案」，基地達750坪，預計投資近23億元，全案可分回權益比例約39.57％、估計可售坪數約3,830坪；市場專家依大同區行情和潤泰品牌效益推估，未來每坪可望挑戰最高均價150萬元，總銷可望近60億元。

38.岱宇國際（1598）與瑞利（1512）19日簽訂戰略合作協議，將進行運動器材及電輔車（E-bike）領域合作，包括共同設計、研發及製造，岱宇將釋出商用重訓、飛輪與E-bike訂單，給瑞利代工；岱宇則專注生產家用健身器材，使雙方提升整體運營效率及產品競爭力，同時有利業務拓展，對財務短期無重大影響。

39.光寶科技（2301）19日董事會決議通過，將新設越南子公司，投資金額為1.2億美元，相當於新台幣39億元。光寶科發言系統表示，越南是光寶全球布局規畫中的重點區域，本次投資為擴充越南生產基地規模。越南廠主要生產光寶核心產品，如資通訊、網通等產品。

40.愛迪達（ADIDAS）因出清Yeezy聯名鞋款庫存有成，二度上修全年財測；NIKE最新發布季度財報也傳達庫存處健康水位，並樂觀看待大陸市場未來發展。三芳（1307）、南良（5450）、南寶（4766）旗下合成皮、鞋材接著劑及運動紡織複合材營運有望受惠加分。

41.宏正自動科技（6277）受到整體產業景氣下行、客戶端調整庫存及資本支出等影響，今年營運於第二、三季走緩蹲低，不過，隨著亞洲部分地區半導體客戶需求可望回暖，歐洲及東南亞市場動能不減，同時旗下專業影音產品需求看增，樂估第四季業績可望較前兩季彈升。

42.半導體測試廠汎銓科技（6830）今年前三季營收表現亮眼，該公司表示，看好後市材料分析（MA）業務在整體產能逐步提升、半導體先進製程材料分析委案需求保持熱絡，再加上新型分析設備陸續投入營運，將成未來重要營運成長動能。

43.美國祭出對大陸AI出貨禁令後，隔日台系供應鏈全倒，中信投顧針對先進製程設計服務業者做出影響評析，認為世芯-KY（3661）2024年量產動能雖略受影響，然無礙中長期成長格局，給予「買進」投資評等；創意（3443）則著眼2024年美國AI商機。

B.利空因子：

1.美國商務部擴大管制AI晶片銷往大陸，再為半導體市場投下震撼彈。和碩董事長童子賢19日表示，全球貿易戰進入版本3.0，未來極可能還有4.0。台灣有很多科技產品出口，須時時關注貿易戰下造成的局限性。金仁寶集團董事長許勝雄也指出，中美對峙下會有更多政策面限制，對其中一方將造成最大程度的壓力，也局限成長空間。

2.美國聯準會主席鮑爾於周四發表談話，有分析稱，鮑爾言論不夠明確，未來仍有升息可能性，使市場信心下降，美債殖利率走升，華爾街股市19日開高走低，午盤鮑爾開始發表談話時，四大指數曾一度轉漲，惟隨後再度轉跌，美股終場集體收黑。

道瓊工業指數下跌250.91點，或0.75％，以33,414.17點作收；標普500指數下滑36.60點，或0.85％，收4,278.00點；那斯達克指數下跌128.12點，或0.96％，收13,186.18點；費城半導體指數下挫45.68點，或1.34％，收3,367.77點。

3.地緣政治風險致資本市場能見度降低，14家上市金控6月底淨值下其他權益是負3,780億元，其中13家金控淨值下金融資產是賠錢的，銀行第四季進入打呆及提存高峰期，壽險避險成本居高不下，獲利全看新台幣臉色，金控第四季面臨獲利保衛戰。

4.工具機業景氣差，部分接單慘綠的工具機業者產能利用率只剩2、3成，程泰集團董事長楊德華、東台集團嚴瑞雄及哈伯精密董事長許文憲三位先後任台灣工具機暨零組件公會理事長認為，今年台灣工具機業景氣沒有轉好跡象，最快明年下半年有機會逐漸好轉。

5.政經方面，鮑爾周四於紐約經濟俱樂部的午餐會發表演說，他指出，基於現有風險和迄今的升息行動，聯準會未來在考慮利率政策路徑時將會「謹慎行事」，他重申通膨依舊過高，可能需要更長時間的經濟放緩和就業疲軟，才能讓通膨達到目標水平，倘若額外證據顯示經濟表現強韌，聯準會將會考慮升息。

6.金控想動用資本公積配現金股利將難如登天。在思考一年後，金管會19日預告金控若要動用法定盈餘及資本公積配息，須「過五關」，即配息之後，一是法定盈餘公積仍要逾股本50％，二是維持高資本適足率（如金控要有120％），三是各項提存與準備金符合法定要求，四是雙重槓桿比、負債資產比、財務槓桿度低於115％、15％、105％，第五關即金管會保有最後准駁權。

7.特斯拉於周三美股盤後公布上季財報，營收和獲利雙雙遜於預期，且執行長馬斯克警告指出，Cybertruck量產後至少還要一年才會為公司帶來正現金流，生產前景不樂觀導致該公司周四開盤跳水6.9％，午盤時段跌幅擴大至10.7％，創下今年1月3日以來最大盤中跌幅，最終收跌9.3％，收報220.11美元。

8.美國聯準會（Fed）主席鮑爾台北時間20日午夜零時發表貨幣政策演說，分析師預期鮑爾將表達略為偏鷹的立場，但利率維持高檔的時間比預期長。

在此前夕，10年期美國公債殖利率19日逼近5％大關，觸抵4.983％高點，上回越過5％要回溯到2007年。30年期美債殖利率升破5％關口，最高至5.069％，同創2007年以來新高。2年期美債殖利率來到5.242％，徘徊在2006年來新高附近。

9.在美債殖利率持續飆高之際，海外債主動向全球關注。美國財政部當地時間18日公布8月國際資本流動報告（TIC）顯示，美國海外第二大債主的中國連續五個月減持美債，當月減持164億美元，連續第4個月減持美債逾百億美元，使持倉規模降低至8,054億美元，創2009年5月以來最低。

10.前興櫃股王、聯發科旗下大金雞達發19日掛牌表現出乎市場意外，早盤最低一度下探400元，換算中籤投資人若在最低點砍出，將倒賠近3.5萬元，達發終場也下跌4.6％，蜜月行情受阻，成為近年興櫃股王掛牌首日收黑的罕見現象。

11.美國10年期公債殖利率創16年新高，房貸利率也跟著飆升，18日衝破8％大關，為2000年來頭一遭，連帶使房貸申請量暴跌到近30年新低，顯見陰霾罩頂的美國房市近期仍難見曙光。

12.美國房貸利率站上8字頭，攀上23年新高，購屋成本沉重令潛在買家怯步，房市買氣跌到谷底，預料今年美國成屋銷售，將慘跌到次貸危機以來新低。

13.總體經濟環境挑戰打擊客戶支出，芬蘭電信設備大廠諾基亞（Nokia）第三季淨利萎縮45％，該公司同時宣布裁員計畫，最多將在全球削減1.4萬名人力，約占員工總數的16％，盼能在2026年底前節省至多12億歐元成本。

14.在房企持續爆雷與自救求生消息不斷下，大陸房市暫無起色。今年9月，大陸70個大中城市新建商品住宅價格指數年減0.1％，月減0.2％，年比及月比均連跌三個月。9月份大陸「北上廣深」四大一線城市正式實施「認房不認貸」，多個二線城市也全面取消限購，但房市買氣仍未振作。

15.許多人喜歡幫子女出資買預售屋，此時要小心贈與稅跟房地合一稅的問題。如果以自己名義付頭期款並簽約購屋，再把房產登記在子女名下，頭期款將按房價比例計算贈與金額，此時可能會少繳贈與稅，但之後再出售，將因購屋成本減少而增加所得稅的負擔。

16.近日豐興等多家業者宣布調降廢鋼採購價格，此舉將牽動鋼筋價格，業者認為市場看空氛圍濃厚，即便上周豐興鋼筋已降價，買氣仍未見回升，近1周廢鋼價格每噸下跌400元，下周鋼筋價格也難保穩定，下跌機率高。

17.高股息ETF進入調整持股期，引發個股劇烈波動，除了知名Wisdomtree新興高股利ETF在10月18日已調整完畢外，賣出股價漲高、殖利率下降的廣達、緯創、技嘉等，國泰永續高股息、元大高股息、富邦特選高股息30等也已在9月底前大幅調降廣達、緯創、英業達、技嘉、光寶科等個股，拖累上述個股走疲弱。

台新投顧副總黃文清表示，ETF的資金主要來源以散戶為主，因此ETF資金投入股市往往具有一波漲到底，一波殺到底的特性，代表散戶對股市的看法是樂觀時極度樂觀、悲觀極度悲觀，投信一旦只要連續買超趨勢結束，投資人留意投信布局該個股的權重已買到滿足點，未來將會出現逢高調節。

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18.愛迪達、耐吉、PUMA等全球品牌廠近一季財測優於市場預期，但國內供應鏈冠星-KY（4439）、福懋（1434）、廣越（4438）等布、成衣代工廠看第四季仍保守，主因是消費者整體信心依然低迷，訂單能見預期到耶誕假期銷售業績出來，才會更明朗。成衣代工廠指出，景氣訊號要明年第一季才能真正看到回溫。