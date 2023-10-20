不排除升息？鮑爾曝「美債息攀升」對市場的意義

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美國聯準會主席鮑爾於19日發表談話，他認為美國經濟仍舊強勁、勞動力市場緊張，可能需要更嚴格的利率政策來控制通膨，不過他也透露，美債殖利率上升，可望削弱聯準會升息的必要性。

鮑爾19日出席紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）的午餐會，並在會中就美國經濟前景發表言論。他指出，美國通膨數據於今年夏季有所降溫，這是一個非常有利的發展，上述進展一方面得益於後疫情時代供應鏈得到緩解，一方面源自於聯準會過去18個月的升息政策。

不過他也警告稱，美國9月通膨雖延續下降趨勢，但不太令人鼓舞，通膨仍然過高，過去幾個月的良好數據僅僅是建立信心的開端，目前尚不知道這樣的發展會持續多久，也無法知道未來幾季通膨將穩定於何樣的水準

在談到勞動力市場時，鮑爾首先讚揚勞動參與率提高，也點出移民數量反彈至疫情前的水平，在在增加市場勞動力供應，許多指標皆表明，儘管勞動市場仍然緊張，但市場正在降溫，且迄今為止，通膨下降的同時，失業率並未大幅上升，他相當樂見此發展。

至於外界關注的貨幣政策走向，鮑爾給出了模稜兩可的態度。他重申聯準會將致力於採取具有限制性的政策立場，並且保持政策的限制性直到確信通膨降至2％目標為止。鮑爾並未排除年底前再度升息的可能性，他指出，倘若更多證據表明美國經濟成長持續高於趨勢水準，抑或是勞動力市場緩解的情況不復存在，恐會使抗通膨的進展面臨風險，可能導致貨幣政策進一步收緊。

近期美國公債殖利率飆漲，外界關注聯準會對此的看法，鮑爾周四也對此提出其觀點，他同意美債殖利率上升有助於收緊金融環境，與聯準會收緊貨幣政策的目的有異曲同工之妙，因此美債息攀升可能意味著聯準會無須升息更多。

不過，他也談到，證據表明聯準會當前貨幣政策並非太緊縮，似乎暗示仍有進一步收緊的空間。鮑爾指出，聯準會今年放慢升息節奏，從而讓緊縮行動有時間發揮其效用，但利率可能仍不夠高，維持的時間也不夠長。

鮑爾補充表示，聯準會需要考慮一些新的不確定性和風險，其中包含哈馬斯與以色列之間的衝突，這為經濟帶來了新的地緣政治風險。他強調，聯準會的職責便是要監測這些事態發展所帶來的經濟影響，目前看來充斥著高度不確定性。一系列新舊疊加的不確定因素，使聯準會平衡「過度緊縮風險」與「緊縮不足風險」的任務，變得更加複雜。

鮑爾重申，考量到不確定性和風險，以及聯準會已經取得的進展，他們目前正謹慎行事，未來將根據經濟數據、不斷變化的前景以及風險平衡來決定貨幣政策的收緊程度以及政策將維持的時間。

聯邦公開市場委員會（FOMC）將於10月31日至11月1日召開貨幣政策會議，此次演說為鮑爾在進入緘默期之前的最後一次公開發言，市場普遍預計，聯準會在下次會議上也將按兵不動。CME的FedWatch工具數據顯示，市場預估聯準會升息1碼的機率，從一天前的6.6％降至0％，維持利率不變的機率則攀升至99.6％，另有0.4％的機率降息1碼。