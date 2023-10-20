1020群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益期貨研究員李庚霖為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.鮑爺爺談話再度震驚市場?

2.以巴衝突升溫?大宗商品狂飆！

 聯準會傳聲筒NickTimiraos最新發文表示，鮑爾暗示對今夏通膨的下降感到高興，而且聯準會不太可能再次提高利率，除非有明確證據表明，經濟活動的增強會危及通膨進展。鮑爾的言論與其他聯準會官員近期言論密切相關，都暗示準備在下次會議上保持利率不變。這在一定程度上是因為，過去一個月長債殖利率的上升可能會減緩經濟增長，如果殖利率上升，實際上會取代加息。在描述是否會再次收緊貨幣政策時，鮑爾兩次使用了“可能”這個詞，而不是更強硬的“將”字。但經濟走強的證據可能會讓進一步的通膨下滑進展面臨風險，或將成為進一步收緊政策的理由。

 瑞銀表示，聯準會預料將在2024年上半年結束抗通膨，美國10年期公債殖利率可望自目前的4.7%降至3.5%，債券持有人的淨報酬率將達到13%左右，美國經濟若步入衰退、報酬率可能高達19%。瑞銀指出，過去幾年的經驗顯示，美國公債殖利率若導致金融環境過度緊縮，進而使得經濟活動呈現萎縮，聯準會可能改變立場，重新啟動量化寬鬆。

 申請失業救濟金人數

 首次申請救濟金人數，市場預估與上月接近，為21萬人連續申請救濟金人數升至173.4萬人，則是今年七月以來的最高水平，高於市場預估的170.6萬人，顯示失去工作的人要再找到工作可能比以前困難

台積電法說

 第三季財測：美金營收167億-175億毛利率51.5%-53.5%營益率38%-40%

 第三季成績：美金營收172.8億毛利率54.3%營益率41.7%

 第四季財測：美金營收18.8億-19.6億毛利率51.5%-53.5%營益率39.5%-41.5%

 第三季新台幣營收季增14%、年減11%營收、毛利率、營益率皆達財測高標。

 除新台幣貶值挹注營收外，亦受惠於PC/NB客戶庫存調整進入尾聲，以及iphone15進入備貨週期。

 展望第四季，預估營收季增8.8%-13.4%、年減1.7%-5.7%，主要受惠AI需求持續強勁，以及三奈米製程持續成長；因為三奈米製程尚未達到規模經濟，將稀釋整體毛利表現，但長期而言，毛利率有望維持在53%以上。

 本次財測隱含2023年美元營收年減8%-9%，略優於前次財測年減10%2023全年資本資出維持320億美元，而非先前市場傳聞的將下修低於300億。

下周重要數據

 10/20FOMC緘默期開始10/2421:45美國10月PMI10/2522:00美國9月新屋銷售10/2620:15歐洲央行利率決策會議20:30美國第三季GDP20:30首次申請失業救濟金人數10/2720:30美國9月PCE

 10/2504:30Google、05:30微軟10/2605:00Meta10/2705:30亞馬遜

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。