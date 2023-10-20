拜登發表全國演說：拋棄以色列、烏克蘭並不值得

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【中時新聞網 吳映璠】美國總統拜登於美東時間19日晚間8時（台灣時間20日上午8時），針對以巴衝突、俄烏戰爭發表全國演說，他在演說中強調，拋棄以色列、烏克蘭「並不值得」，稱巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與俄羅斯總統普丁的共通點是，想要「消滅」民主鄰國。

英國廣播公司（BBC）報導，拜登在全國演說中表示，「我們正面臨歷史轉捩點，今天我們做出的決定將塑造未來數十年」。

他說剛從以色列回來，強調拋棄以色列、烏克蘭「並不值得」，「風險是衝突及混亂可能蔓延至世界其他地方，特別是中東地區」，他說美國及盟友正在合作，為中東地區建立更好的未來，包括「更穩定、與鄰國連結更緊密」的未來，強調拒絕幫助以色列及烏克蘭「並不值得」。

拜登也在演說中將巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與俄羅斯總統普丁相比擬，「哈瑪斯與普丁代表不同威脅，但他們有共通點：他們都想徹底消滅民主鄰國，普丁否認烏克蘭有、或曾經擁有真正的國家地位」。

拜登直接向美國民眾喊話：「我知道這些衝突看似遙遠，而且自然地會問：這對美國來說為何重要？」

「確保以色列、烏克蘭成功，對美國國家安全來說至關重要，如果我們不阻止普丁對烏克蘭的權力與控制的慾望，他不會讓自己只限制在烏克蘭。」

拜登承諾將會援助以色列的空中防禦，向國會提出緊急請求，「我們將確保『鐵穹』（Iron Dome）飛彈防禦系統繼續守護以色列的天空，我們必須確保以色列擁有保護人民所需的一切」，「我向國會提交的安全方案是對以色列安全前所未有的承諾，將加強以色列的軍事優勢」。