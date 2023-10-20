《半導體》力積電Q3轉虧落底 Q4營收、毛利率看升

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠力積電(6770)19日召開線上法說，因需求疲弱使稼動率及售價下滑，2023年第三季營運轉虧落底，每股虧損0.08元，前三季在業外收益挹注下維持獲利、每股盈餘0.12元。展望第四季，隨著部分產品需求復甦帶動稼動率回升，預期營收及毛利率均可望回升。

力積電2023年第三季自結合併營收104.02億元，季減5.51％、年減45.78％，毛利率驟降至9.19％，使營業虧損跳增至14.07億元，全數再創新低。雖有業外收益挹注，稅後虧損3.33億元、每股虧損0.08元，較第二季及去年同期顯著轉虧、雙創新低。

累計力積電前三季自結合併營收328.61億元、年減達46.76％，毛利率自49.53％驟降至15.07％，營業虧損11.39億元、較去年同期獲利235.18億元大幅轉虧。稅後淨利4.7億元、年減達97.61％，每股盈餘0.12元，全數改寫同期新低。

力積電總經理謝再居表示，第三季12吋廠稼動率持穩，惟受應用於MOSFET的8吋晶圓出貨減少拖累，整體稼動率降至60％出頭，儘管匯率帶來3％正向效益，但被產能閒置損失抵銷，加上平均售價（ASP）季減4～5％，導致毛利率一舉跌破10％。

展望第四季，謝再居指出，供應鏈庫存看來已降到合理水位，手機面板驅動IC、監視系統CIS晶片需求增加、能見度最長超過1季，特殊記憶體產品單價亦見回升趨勢。電源管理IC（PMIC）需求亦見回升跡象，但趨勢不如驅動IC及CIS晶片明確。

而記憶體產品方面，謝再居指出，由於目前整體供應鏈應庫存水位非常低，有客戶期望趁低價時刻洽談明年全年供應，力積電對此類訂單較不感興趣。不過，根據客戶跡象顯示記憶體低點已在第三季正式確立，第四季將重返成長，且明年上半年趨勢均往上。

謝再居表示，10月出貨需求看來非常旺，可能是受聖誕節、新年等節慶因素帶動，預期第四季營收可望季增中個位數（4～6％），稼動率可望一舉回升至逾70％，雖然平均售價仍可能略降，但產能閒置損失將可望顯著改善，相信可帶動毛利率顯著提升。

銅鑼新廠建置進度方面，謝再居表示，首條月產能8500片的產線預計年底前完成裝機，希望在明年春節前後申請使用執照、完成工廠登記，經過2～3季試產及驗證，目標在明年第四季導入量產，趕上產業景氣復甦期，希望明年下半年整體稼動率能回升至80～90％。

力積電財務長邵章榮表示，今年資本支出原規畫約17.5億美元，前三季實際支出近新台幣400億元，由於部分設備遞延至明年付款裝機，預期可能有約40億元遞延至明年，實際支出估落於500～550億元。明年在既定規畫加計遞延效益後，資本支出估落於7億美元左右。