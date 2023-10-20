《金融》金控動用老本配息 金管會擬設4門檻

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【時報記者林資傑台北報導】金管會為對金控動用「老本」配息提供一致性遵循規定，對此研擬制定相關規定草案，明訂須符合資本結構、資本適足率、財務健全度、財務結構及槓桿度等4道門檻，且仍需送金管會個案審核。以2023年半年報試算，尚無任何金控全面符合規定門檻。

2022年股債市波動劇烈，不少金控持有的股債因帳面價值驟減產生鉅額未實現評價減損，使資產負債表中的其他權益項目轉為負數，按規定需提列同額特別盈餘公積儲備因應，進而壓縮可分配盈餘金額，導致2家金控對此動用資本公積配息。

由於法定盈餘公積及資本公積形同「晴天儲糧」備妥的老本，若任意動用配息將影響金控風險承擔能力、並導致集團資本適足率下降，金管會對此研擬「金控以法定盈餘公積及資本公積發給股東現金相關規定」草案，明訂動用須符合4大門檻規定。

金管會訂定的4大門檻，包括：一、分配後法定盈餘公積須達實收資本額50％。二、近1年經會計師查核簽證的財務資料複核的集團資本適足率，在扣除預期配息金額後須逾120％、且須經會計師複核，同時各子公司應符合各業態相關資本適足率規範。

三、金控及各子公司最近一次經主管機關金檢及最近1年經會計師查核簽證的財報，提列的備抵損失、備抵呆帳及各項準備提列應達各業別相關規定。四、金控最近一年第三季雙重槓桿比、負債占資產比及財務槓桿度應低於同業平均，且分別未逾115％、15％及105％。

若以2023年6月底的半年報試算，單「資本結構」規定便刷掉國內絕大多數金控，僅1家勉強過關、符合分配後法定盈餘公積達實收資本總額50％規定，但該金控在「財務結構及槓桿度」方面未達規定門檻，因此沒有任何金控全面符合4大規定門檻。

銀行局副局長林志吉對此表示，是否達成明年可動用老本配息的門檻，是以今年底財報計算，因此業者還有努力空間。他透露，業者對於資本結構門檻確實較有意見，上市櫃公司依公司法規定為25％，但金控旗下銀行規定為75％，認為金控將門檻訂為50％實屬合理。