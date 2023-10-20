《金融》中東戰雲密布 金融業合計曝險逾2.2兆元

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【時報記者林資傑台北報導】巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲以色列戰火持續，市場憂心恐擴大影響至中東地區。金管會統計，截至2023年8月底，金融三業對中東曝險達2兆1215.73億元，另有179檔投信基金對中東曝險802億元，合計總曝險達2兆2017.73億元。

金管會表示，根據國際貨幣基金（IMF）所列的中東地區國家共有14國，包括阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）、卡達、沙烏地阿拉伯、科威特、以色列、巴林、阿曼、約旦、伊拉克、伊朗、黎巴嫩、巴勒斯坦、敘利亞、葉門。

據金管會統計，國銀截至8月底對中東地區曝險為3592億元，包括投資2892億元、授信635億元、資金拆借65億元，前4大國為阿聯、卡達、沙烏地阿拉伯、科威特。其中，投資部位以公債為大宗，以及部分金融債或企業債，前8月已提列評價減損73億元。

保險業截至8月底對中東曝險達1兆7618億元，包括壽險業1兆7608億元、產險業為10億元，占可運用資金5.51％，前4大國為阿聯、沙烏地阿拉伯、卡達、以色列。其中，投資部位以公債占46％、金融債占30％為大宗，均為投資等級債。

而證券期貨業截至8月底僅證券商對中東曝險5.73億元，期貨及投信投顧業均無曝險。投信基金方面，截至8月底共有179檔投信基金持有中東曝險部位、合計曝險802億元，前4大國為沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、以色列。