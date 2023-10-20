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拜登將向國會提緊急預算要求 援助以色列烏克蘭

  • 中央社

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美國總統拜登19日發表全國演說時表示，他明天將向國會提出「緊急預算要求」，「為美國的國家安全需求提供資金，以支持我們的關鍵夥伴，包括以色列與烏克蘭」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登周四晚間在橢圓形辦公室發表演說表示：「這是一項明智的投資，將為世世代代的美國安全帶來效益。」

他說：「這有助我們保護美國軍人免受傷害，有助我們為子孫建立更安全、更和平、更繁榮的世界。」

他稱這項預算要求是「對以色列安全前所未見的承諾，將增強以色列的軍事質量優勢，這是我們所承諾的事」。

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