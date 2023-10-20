《電零組》減少耗能 台達電秀最新18kW機架式電源

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【時報記者張漢綺台北報導】全球電源與散熱管理廠台達電(2308)展出最新的18kW機架式電源，符合開放運算計畫組織(OCP)所推出的第三代開放式機櫃(ORV3)規範，適用於高1OU、寬21英吋的機櫃，此款機架式電源整合具備PoE功能的電源管理控制器，能連接乙太網路，遠距管理電源，網速最高可達1GbE，與ORV3機架式電源整合，提升資料中心運作效能，減少非必要能源損耗。

台達電於美國全球雲端和資料中心產業盛會—「OCP全球峰會」(OCP Global Summit)展出最新的18kW機架式電源，台達研發的18kW機架式電源符合ORV3匯排流設計，取代傳統12V直流輸出電壓，改以48/50VDC兩種電壓，以便降低電能傳輸過程損耗，此款機架式電源可依照客戶需求，提供最高18kW電力輸出或15kW5+1冗餘電源，當機架內6組3kW電源供應器其中任一組損壞時，仍能維持整個機架電源運作正常，且電源供應器本身具備熱插拔特性，無需停機即可進行電源更換，降低維護成本，電源還能在最大輸出功率100% 的情況下，至少維持約20毫秒運作，確保電流異常增減時的安全性，亦同時支持多個通訊協定如PMBus、RS485等，加強伺服器及資料中心控制及管理。

台達電電源及系統事業群總經理陳盈源指出，如今AI、5G、自動化等先進技術持續發展，伺服器及機櫃所需要的功率，相比傳統要高出許多倍，設備升級刻不容緩。因此越來越多客戶傾向採用第三代開放機櫃標準ORV3，符合滿足高功率的需求。台達電在電力電子技術上深耕50多年，早在多年前就參與了OCP組織所制定的開放式機櫃規範，此次新型的ORV3機架式電源，不僅具備高轉換能效，且可依照客戶需求提供客製化韌體及硬體，導入生成式AI、雲端運算等領域所使用的高階資料中心上。

值得一提的是，此款機架式電源整合具備PoE功能的電源管理控制器，能連接乙太網路，遠距管理電源，網速最高可達1GbE，與ORV3機架式電源整合，提升資料中心運作效能，減少非必要能源損耗，台達電可根據客戶需求進行客製化，設計符合客戶硬體及韌體需求的ORV3電源產品並進行生產，建立符合成本效益的資料中心。