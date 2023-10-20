集團作帳行情來了 分析師欽點聯電等4大咖

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【旺得富理財網 李宗莉】台積電法說釋出第4季展望，受惠AI需求強勁，估第4季營收達188~196億美元，以中間值估約季增11.1%，優於市場預期，利多能否激勵台股上攻受關注。撇除國際情勢與台積電的影響因素，分析師認為，時序進入10月下旬，集團作帳行情增溫，今年看好聯電、聯發科、華新、神盾等4集團相關個股，尤其目前IC設計盤面共識高，最具表現空間。

摩爾投顧分析師蔡正華表示，台股跌破半年線後出現多方抵抗，顯示10/5低點16,313點作為下檔重要支撐，多方有一定的防守力道，目前行情續看16,920~16,202點區間內震盪。

此外，最近IC設計成為多方指標，當中AI應用興起，帶動AI運算晶片需求大增，輝達GPU供不應求，而各科技大廠也相繼投入自家ASIC（特殊應用晶片）研發，ASIC產業前景相對樂觀，傳出轉往ASIC發展的矽統，股價震盪隨即止穩轉強。

周三放量的威盛，昨（19）日也嘗試止穩，至於近年投入 ASIC 產業的揚智股價再攻漲停，凌陽也震盪向上，顯示市場對該產業仍有一定的認同度，就連被市場認為是美國AI晶片禁令升級受害者的世芯-KY，股價也開低走高。

蔡正華認為，MCU（微控制器）產業經歷過去年下半年至今的庫存調整後，隨大陸業者停止殺價清庫存，甚至調漲部分品項價格，相關個股也有買盤湧入，如笙泉近期車電MCU導入試產，節電產品Q4起效益顯現，也帶動新唐、盛群、松翰、偉詮電、迅杰等MCU股轉強。

其中，華新集團的新唐、聯電集團的盛群、泛神盾集團的迅杰等，市場期待Q4集團作帳可望啟動，同時得到集團內資源整合的優勢下，股價表現相對強勢，都值得留意。

隨時序進入10月下旬，各大集團年底拚作帳的態度也轉趨積極。今年相對明顯的當然是聯電集團，光看晶圓代工的聯電本身，在客戶庫存水位轉趨健康，同時明年營運可望復甦下，近日外資普遍給予正面看法，股價就拉出一波漲勢，站上所有均線。

該集團旗下的矽統、智原、盛群、聯陽、原相等，近日股價也相繼出現不小的漲幅，成為多方指標。聯電集團的優勢在於多數IC設計，而IC設計正是這一波市場認同度較高的族群，故股價較有操作空間，後續要持續追蹤。

同樣以IC設計公司為主的集團，還有泛神盾集團，旗下包括神盾、安國、安格、迅杰、芯鼎等，以及聯發科集團，旗下包括聯發科、揚智、晶心科、亞信、還有剛掛牌的達發等，後續都可列入追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。