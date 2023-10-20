總統府前萬人孝親洗腳暨反毒宣導活動 張朝國發起弘揚孝道

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2012 年首度舉辦，由中華民國體育運動總會榮譽會長張朝國發起，並曾創下金氏世界紀錄的「萬人孝親洗腳」活動，年年在總統府前弘揚孝道，雖因疫情間斷，今（2023）年10月14日再度號召萬組親子共襄盛舉，同時增加了反毒宣導活動，「台灣的孝－孝親報天恩萬人洗腳暨反毒宣導嘉年華」，現場到處可見親子間流露出最溫馨最寫實的情感，活動受到各界熱烈回響且佳評如潮，為弘揚孝道寫下良好典範。

今年由中華傳統文化弘揚孝道總會、中華民國雲林同鄉會、台北市政府、雲林縣政府等單位主辦，希望透過活動將「台灣的孝－孝親報天恩」傳播到全世界，觸發更多人傳承孝道。

中華傳統文化弘揚孝道總會總會長張朝國身為本年度大會主席，他在致詞時表示，很高興今年弘揚傳統文化的孝親洗腳活動在因疫情停了幾年後，又能開始舉行。推展這種提倡倫理與尊親活動，是他一生心願，年輕的時候習武、經商，一直到參與運動推廣舉重，都是堅持身為台灣人這種優良文化傳統的延伸。他希望藉由此活動在每人心中種下「百善孝為先」的種子，來日結出善良的花果，將是難以數計！「忠臣出於孝子之門」也是古今重要的印證，更深信透過媒體傳播及網路分享「台灣的孝」，必能遠傳到世界各地,幫助更多人省思孝親、珍愛生命。

此次活動，前副總統呂秀蓮、前立法院長王金平、前教育部長吳清基、救國團主任葛永光、台北市主委林建昌、中華優良文化弘揚孝道總會榮譽會長黃昆輝、委員長陳士魁等政、商、產、學、研、體壇、公益、宗教、演藝各界的嘉賓雲集，現場不但有奥運亞運金牌選手為父母、教練洗腳報恩，主辦單位代表張朝國總會長、李景雄總會長、蔣萬安市長、張麗善縣長，以及多位超重量級的社會賢達一起帶領眾人進行各項活動內容。

呂秀蓮前副總統致詞時強調，在傳統文化中，孝道是生活中最重要的事情。看到現場上萬人次的參與，不但觸發大家孝親省思，也發揮了感謝報親恩的長久深遠影響。無論科技再如何進步，我們唯有時刻感恩父母、長輩及生命中的貴人，共同弘揚孝道，才可以延續優良傳統文化。

台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善在致詞中分別強調：鼓勵全省各地的社會賢達帶領大家一起推動「孝道」的各項活動，讓參加民眾以最虔誠的心來「足以感恩」。現場上萬人依循孝道的洗腳儀式，為父母、祖父母、老師教練等長輩孝親洗腳，獻上愛與感恩，一起弘揚孝道。

今年活動亦頒發「孝親楷模獎」，奧運金牌與世界冠軍郭婞淳，也是得獎人之一，她表示，希望堅持孝親尊師，成為眾人的榜樣，證明維持傳統文化與倫理的重要。

活動表演則邀請最具台灣傳統藝術文化的布袋戲之代表「今日掌中劇團」創新演出反毒宣導，希望讓孩子們學會遠離毒品的禍害，珍愛生命；而儀隊競賽常勝軍莊敬高職儀隊也帶來精湛的槍法，還有介壽國中管樂隊、促進格登幼兒園雷霆萬鈞太鼓表演，以及金曲歌王翁立友、蔡義德、陳凱倫、林郁順（黑面）等「孝」星大演藝，節目內容別出心栽且豐富精采，使現場氣氛熱烈，掌聲不斷。