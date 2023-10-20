去年基期衝頂 今年1至9月僑外投資近15年來第三

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據投審司統計，2023年1至9月核准僑外投資件數為1,697件，較去年同期減少7.57％；在核准金額部分，投增資金額計79億7,451萬8,000美元，較去年同期減少28.42％，主要係因去年同期投資金額為近15年來新高，比較基期較高所致，但2023年1至9月投資金額仍為近15年來第3高。

2023年1至9月核准新設公司件數為929件，新設公司投資金額6億3,354萬7,083美元；另2023年1至9月核准新南向國家來臺投資件數為470件，較去年同期增加35.45％，投(增)資金額計24億609萬6,000美元，較去年同期增加25.59％，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及馬來西亞。

陸資來臺投資方面，2023年1至9月核准陸資來臺投資件數為21件，較去年同期減少41.67％；投(增)資金額計2,657萬8,000美元，較去年同期增加38.08％，主要係因2009年6月30日開放陸資來臺投資以來，去年同期投資金額為歷年同期間最低，比較基期較低所致，然2023年1至9月投資金額仍為歷年同期間次低。自2009年6月30日開放陸資來臺投資以來截至2023年9月，累計核准陸資來臺投資件數為1,577件，核准投(增)資金額計25億9,283萬3,000美元。

對外投資方面，2023年1至9月核准(備)對外投資件數為414件，較去年同期增加1.47％；投(增)資金額計174億8,147萬2,000美元，較去年同期增加190.06％，主要因2023年1至9月核准台灣積體電路製造股份有限公司以80億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION、鴻海精密工業股份有限公司以美金8億餘元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD、陽明海運股份有限公司以8億美元增資新加坡陽明（新加坡）私人有限公司等大型投資案所致。

另2023年1至9月核准(備)對新南向國家投資件數為159件，較去年同期增加45.87％，投(增)資金額計43億3,025萬6,000美元，較去年同期增加65.49％；其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。