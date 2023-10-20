台股震盪 十月庶民台股信心連四降！

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十月以來台股震盪，投資人對台股信心續降。國泰金控20日發布「2023年10月國民經濟信心調查結果」顯示，民眾景氣樂觀指數與消費意願小幅下滑外，股市情緒續降，民眾對於台股的樂觀指數已連續四個月下滑，從上月的10.5下降至4.1、風險偏好指數同步走低，從上月的13.3降至11.9。另外，買房意願也同步下降中。

國泰金控分析，由於國際股市區間震盪，股市樂觀情緒持續下滑，風險偏好同步走低。調查期間主要央行貨幣政策緊縮預期升溫，國際主要股市區間震盪，投資人交易謹慎。

在房屋買賣意願方面，買房意願指數也從九月的-45.5小幅降至-47.6 ，顯示近期住房政策草案對刺激買房意願並無效果。

在總經方面，民眾景氣展望樂觀指數下降，大額消費意願走低。國發會最新公布的8月景氣對策信號維持藍燈，領先指標下滑，同時指標微揚；十月調查顯示，景氣現況樂觀指數從九月的-13.4降至-21.4 ，展望樂觀指數同步走低從九月的-3.2降至-9.1 ，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數均僅微幅轉弱，分別降至7.2及-13.8。

國泰金控指出，僅23％民眾預期今年經濟成長率在2％以上，仍有85％民眾預期通膨高於2％：主計總處預估台灣今年經濟成長率1.61％，十月調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值降至1.6％，低於上個月的1.7％，和9月一樣僅23％的民眾認為今年經濟成長率會在2％以上。

民眾對於今年平均通膨預期值落在與上個月相同的2.5％，同樣有高達85％的民眾認為今年通貨膨脹率會高於2％。綜合以上，民眾對於台灣今年的經濟成長看法相對更趨保守，而通膨預期則續處高點。

時事題部分，民眾對於房價上漲的預期較半年前強。對於未來6個月居住地住宅的價格變化預期，本次調查結果比較顯示：合計有58.4％民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3％，其中45.3％民眾預期房價漲幅介於3-10％；10.3％民眾預期房價跌幅超過3％。

另外，近六成的民眾不會受囤房稅2.0政策而影響買房意願。國泰金分析，行政院會於9月底通過房屋稅差別稅率2.0方案，若順利將於年底前在立法院完成修法，最快將在明年7月1日上路，2025年5月房屋稅開徵。針對囤房稅2.0政策對民眾買房意願的影響，本次調查結果顯示：58.2％的民眾認為政策對買房意願無影響，目前居住處所為承租的群體中有30.6％民眾會因為囤房稅2.0政策而提升買房意願，高於全體民眾的23.1％。