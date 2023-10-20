《美股掃瞄》鮑爾談話後…美股再跌、台積逆飆

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】特斯拉在發布財報後股價崩跌逾9%，以及美國公債殖利率進一步上揚，周四美股主要指數再度下挫，晶片股表現相對弱勢，但台積電ADR大漲3.69%。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）就貨幣政策發表談話，投資人擔心利率是否會升更高、高更久，帶動債息急升。

鮑爾在紐約經濟俱樂部表示，在去年激進升息之後，美國央行官員在政策方面行事謹慎，但美國經濟仍然強勁、勞動力市場仍然緊俏，可能需要進一步升息。

數據顯示美國消費者需求強勁，就業市場仍然緊張。美國勞工部周四公布，上周初領失業給付人數降至9個月來新低。

美國公債殖利率進一步上揚，10年期指標公債殖利率刷新16年高點，距離5%大關僅一步之遙。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）跳漲11.34%，並創下3月以來收盤新高。

周四收盤，道瓊指數跌250.91點或0.75%，報33,414.17點。標普500指數跌36.60點或0.85%，報4,278.00點。那斯達克指數跌128.13點或0.96%，報13,186.18點。費城半導體指數跌45.68點或1.34%，收3,367.77點。

標普500指數11大類股，僅通訊服務類股（漲0.33%）收高。對利率動向敏感的房地產股跌2.44%，跌幅最大；其次為特斯拉所在的非必需消費類股跌2.20%。

特斯拉第三季營收、獲利和毛利率都落後華爾街預期，執行長馬斯克並警告高利率恐影響購車需求。

五大科技股漲跌互見，蘋果跌0.22%，微軟漲0.37%，亞馬遜漲0.21%，Alphabet跌0.15%，輝達跌0.23%。

台股ADR方面，台積電大漲3.69%，聯電漲2.03%，日月光跌0.39%，中華電信跌0.20%。

台積電召開法說會，其上季財報優於預期且展望樂觀。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌2.11%。

美國交易所成交量總計為118.2億股，過去20日均量為105億股。

紐約證交所下跌與上漲股數比為3.96：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.96：1。

標普500指數有2檔創下52周新高、37檔創新低。那斯達克指數有15檔創新高、370檔創新低。