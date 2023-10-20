以巴衝突 中國稱願與俄推動局勢降溫恢復和談

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新華社報導，中國政府中東問題特使翟雋19日在多哈會見俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫，表示中俄在巴勒斯坦問題立場一致，中方願與俄方保持溝通協調，推動局勢盡快降溫，恢復巴以和談。

新華社報導，中國政府中東問題特使翟雋19日在多哈會見俄羅斯總統中東和非洲國家事務特別代表、外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov），就當前巴以局勢交換意見。

翟雋表示，中方對巴以衝突造成大量平民傷亡、巴勒斯坦人道主義形勢急劇惡化感到痛心，反對和譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法。

他表示，巴以衝突之所以出現今天的局面，根本原因在於巴勒斯坦人民的民族合法權利沒有得到保障。「中俄在巴勒斯坦問題上立場一致，中方願同俄方保持溝通協調，推動局勢盡快降溫，為恢復巴以和談、真正落實『兩國方案』、推動巴勒斯坦問題早日得到全面公正持久解決發揮積極作用。」

報導引述雷雅布可夫表示，俄方高度關注當前巴以局勢發展，對當前巴勒斯坦面臨的人道主義危機感到憂慮。國際社會應共同努力，避免危機進一步升級並向地區外溢。俄方願與中方一道，推動巴以早日停火止戰，為巴勒斯坦問題早日重回正軌創造條件。

報導表示，雙方還就敘利亞問題等交換了看法。