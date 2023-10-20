將「從內部」看加薩 以色列暗示地面攻擊在即

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以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）19日告訴聚集在加薩邊境的部隊，他們很快就會「從內部」看到巴勒斯坦飛地，這代表以消滅哈瑪斯為目標的地面攻勢可能將要展開。

路透社報導，以色列19日對加薩進行更多次空襲，回擊哈瑪斯武裝分子在10月7日的侵襲，造成了1400名以色列人死亡。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）跟隨美國總統拜登腳步訪問以色列，表達西方世界對打擊哈瑪斯戰事的支持。

蘇納克還會見了沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）。沙爾曼表示，針對加薩平民的行為「令人髮指」。

以色列圍困加薩走廊的230萬居民，轟炸此一飛地，造成數千人死亡、超過100萬人無家可歸。

在加薩北部，路透社從加巴里雅（Jabaliya）難民營獲得的影片顯示，居民徒手在受損的建物內挖掘，盼能救出困在瓦礫下的男孩和女孩。一具男子的屍體被拉了出來。

葛朗特告訴士兵，「現在你可從遠處看到加薩，很快你就會從裡面看到它。很快就會下命令。」 外國領袖訪問期間，預計軍隊不會進入加薩。

葛朗特發表聲明後不久，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發布了一段自己與邊境附近部隊的影片，承諾奪下勝利。

約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）在安曼（Amman）對記者說：「所有跡象都顯示，最糟糕的情況即將來臨。」