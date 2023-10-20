台北華爾街「國家企業廣場」迎總部化浪潮

在信義計畫區頂級商辦林立後，台北市傳統的商業區市容也在悄悄改變，包括復興長安、敦化北路及南京東路沿線，有不少頂級商辦正在興建，多半是老企業的都更翻新案，唯有位於復興北路、長安東路角地的興富發「國家企業廣場」，不僅是台北市中心角地地王，其基地位置北至南京東路，南將串連到忠孝東路，將以「台北華爾街地標」之姿登場，除了地段優勢無可取代複製，開發商更邀請到國際團隊Aedas，在台北市中心打造出一棟全新的科技商辦地標。

中山區為早期台北市辦公大樓的聚集地，以南京、復興、長安一帶串起台北市金融重鎮，成為創造台灣經濟奇蹟的中小企業發源地，其中又以復興長安到敦化北路一帶最多商辦林立，擁有南京松江商圈、南京復北商圈兩大辦公商圈，為外商及中小企業匯聚之地，產業活動項目以金融、貿易、零售、物流及旅遊業為主，光是捷運南京復興站，為台北捷運旅運量第4大的車站，平日捷運進出人數超過8萬人次，商圈發展純熟，使該區素有「台北華爾街」的封號。商仲業者也不諱言，現在這個傳統的「黃金大道」的商辦都太過老舊，老商辦難敵信義計畫區的磁吸拉力，但也正因如此，目前在台北市中心中山區頂級商辦欠缺的狀況下，「國家企業廣場」所帶動的舊辦換新辦的商機需求反而相當大。

當全球供應鏈重組浪潮來襲，除了過去外移的台商回流，還有不少新產業的帶動，吸引外資來台設點，也因為國內的企業升級邁向國際，需要亮眼企業門面，同時著手整併過去個單位零碎分散在各地或舊商辦各樓層的單位，已達到管能效能的要求，因此也催生出「總部化」與「辦公室整合需求」的需求，不僅要有能夠加分的辦公門面，A級商辦更能為企業形象帶來巨大利多。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛也指出，在這波商辦需求強勁的狀況，越來越多企業有設立總部的需求，傾向找屋齡新、坪數大、規劃彈性的商辦產品，並直接包下多層或整棟做規畫。從台北市將落成的線上A級商辦案來看，目前除了大量體的都更型商辦外，唯一在市中心的全新超A級商辦案「國際企業廣場」，是由興富發邀請到國際團隊Aedas打造的中山區新地標，可售坪數100-1,000坪，並且配備建材交屋，是目前市面上相當罕見的個案規劃，相較一般事務所以毛胚交屋，「國家企業廣場」配備全熱交換器、高架地板、天花板、獨立空調，完整到位的A級商辦為企業省下不少成本，完全可以依企業的需求擴張與升級，找到合適的辦公場域，被視為台北市中心絕版的商辦產品。