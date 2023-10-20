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美債殖利率飆高 台指期跳水

台指期20日早盤修正百點。圖／本報資料照片
台指期20日早盤修正百點。圖／本報資料照片

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台指期早盤20日在美債殖利率飆高之下，指數開低走低，盤中低點來到16,255點，目前暫報16,289點，下跌172點，失守16,300點整數關卡，成交口數約4.7萬口。

美股四大指數近日呈現弱勢震盪，儘管台積電法說正向，但美股四大指數仍收黑，主要反映總體事件持續影響，進而影響股價承壓，短期台股將受科技禁令、以巴衝突、年底升息預期等影響而呈現震盪整理，但中長線2024年產業仍有成長動能，績優股逢回檔可留意，皆是台股後續回升的動能。

第一金投顧分析，台積電法說釋出對未來樂觀訊號，預期 2024 年將健康成長，主要著眼的成長動能仍在 AI、HPC，及消費性的回溫，因此短線若回檔可留意相關受惠個股，未來投資主流仍將在 AI，包括上游 IC 設計至下游 ODM 組裝廠，都有機會持續受惠 AI而帶動 2024 年業績成長，為2024年台股回升行情關鍵。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨下跌129點，暫報8,316點；臺灣生技期貨下跌72點，盤中報價3,876點；半導體30期貨下跌58點，指數來到4,394點；國外指數部分，東證期貨下跌14點，來到2,251點；美國道瓊期貨下跌256點，指數暫報33,494點。

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