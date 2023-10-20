《通網股》IDC未來企業大獎 台灣大、遠傳獲肯定

【時報記者王逸芯台北報導】AI爆炸性成長，加速全球數位化浪潮，企業需要更多數位人才，透過數位科技驅動營運，賦能企業轉型升級，IDC(International Data Corporation,國際數據資訊)舉辦「IDC TAIWAN 數位轉型高峰論壇」及「IDC 2023未來企業大獎」頒獎典禮，電信業紛紛獲獎，台灣大(3045)本次榮獲「IDC 2023未來企業大獎」數位韌性獎，遠傳(4904)則由執行副總胡德民榮獲「年度最佳CIO」。

台灣大本次榮獲「IDC 2023未來企業大獎」數位韌性獎，台灣大以嚴謹的資安防護體系為基礎，確保企業機密數據安全，並建立以技能為導向的9大CoE (Center of Excellence)橫向組織，與領先業界的彈性混和(hybrid)工作模式3大策略，以促進全球數位發展所需的多元技能與知識，接軌數位潮流。台灣大資訊長蔡祈岩表示，全球市場正處於關鍵轉折點，隨著AI興起，企業越來越依賴數位技術，同時面臨網絡安全威脅，企業需構建數位韌性，建立永續的商業模式，以掌握風險與機會。台灣大透過「數位韌性昇華計畫」，導入客服居家值機系統「Home Agent」，結合彈性的遠距工作模式、高強度資安防護，確保了企業於疫情高峰期的正常運營，最多有高達800位的客服同仁同時遠距工作，更幫助台灣大不受地理位置限制，面對突發狀況，仍保持高水平生產力和效率，確保了企業營運的持續性、彈性和安全性，以應對不斷變化的數位時代。

遠傳本次執行副總胡德民榮獲「年度最佳CIO」。遠傳近年推動數位轉型，對內加速人才技術轉型、對外持續擴大新經濟業務，並透過「遠傳新創加速器」創造上億元數位轉型商機。今年由「資訊暨數位轉型科技群」執行副總胡德民榮獲年度CIO/CDO大獎殊榮的CIO，彰顯IT部門對遠傳以「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)核心技術發展新經濟解決方案、推動企業數位轉型和加速創新應用落地的貢獻與成效。

遠傳總經理井琪表示，遠傳的數位轉型是由內而外，遠傳IT團隊及跨部門同仁持續突破自我、擁抱創新，在科技更迭的浪潮之下，共同打造一個敏捷、數據文化導向的團隊。本次胡德民執行副總能夠獲得IDC年度CIO的肯定；這讓遠傳更堅定遠傳以自身數位轉型的實作經驗和自主開發或整合的解決方案，協助企業夥伴與公部門升級轉型，為產業競爭力注入量能。