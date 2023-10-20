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韓國最強新女團New Jeans來囉！麥當勞潮味包裝10／25起等粉絲蒐藏

  • 工商時報 姚舜
品嘗麥克雞塊可搭配三款不同的風味沾醬都很美味。圖／麥當勞提供
品嘗麥克雞塊可搭配三款不同的風味沾醬都很美味。圖／麥當勞提供

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韓國New Jeans 「Chicken Dance」亞洲巡迴活動強勢登台，10月25日起至11月14日（或用完為止）於麥當勞或以歡樂送購買麥克雞塊相關餐點，就能獲得麥當勞與New Jeans合作的潮味包裝，8bit像素圖案等粉絲來蒐藏。麥克雞塊的酥脆美味，更讓New Jeans一吃就想跳Chicken Dance，10月24日起至11月8日只要透過Instagram參加「Chicken Dance這樣跳」舞蹈挑戰，跳出獨特舞姿，就有機會獲得限量100組的「專屬選物禮盒」。

麥克雞塊是麥當勞的經典產品，國人一年可以吃掉超過3億片麥克雞塊，疊起來約6,000座101大樓的高度。外酥內嫩的美味並有不同風味的多款沾醬選擇，包含「醣醋醬」、「蜂蜜芥末醬」、「泰式香辣醬」，沾著吃更好吃。

NewJeans潮味包裝不僅有麥當勞與NewJeans合作的兔子形象，還有超萌8bit像素圖案的雞塊、薯條與冷飲。圖／麥當勞提供
NewJeans潮味包裝不僅有麥當勞與NewJeans合作的兔子形象，還有超萌8bit像素圖案的雞塊、薯條與冷飲。圖／麥當勞提供

今年5月麥當勞釋出New Jeans Chicken Dance亞洲巡迴活動後，不少台灣粉絲等得心癢難耐，10月25日起，不用飛出國也能收藏New Jeans潮味包裝，包含「4塊麥克雞塊」、「6塊麥克雞塊」、「10塊麥克雞塊」、「麥當勞分享盒」、「中杯冷飲杯」及「8號紙袋」，包裝上不僅有麥當勞與New Jeans合作的兔子形象，更有超萌8bit像素圖案的雞塊、薯條與冷飲，標榜絕對會讓粉絲超級心動。聯名活動期間，消費者於麥當勞得來速購買麥當勞分享盒，加點指定飲料享買一送一外，更將加送「可口可樂 New Jeans 限定紀念罐」乙罐。

10月25日起至11月14日於麥當勞「得來速」購買任一分享盒加點指定飲品買一送一外，再加送「可口可樂RNewJeans 限定紀念罐」。圖／麥當勞提供
10月25日起至11月14日於麥當勞「得來速」購買任一分享盒加點指定飲品買一送一外，再加送「可口可樂RNewJeans 限定紀念罐」。圖／麥當勞提供

Chicken Dance亞洲巡迴活動，除了超萌又吸睛的聯名包裝登台外，更有「Chicken Dance這樣跳」舞蹈活動等粉絲來挑戰；10月24日起於台灣麥當勞官方社群平台就能看到超詳細NewJeans舞蹈教學影片，只要透過下面三個步驟，就有機會獲得限量100組的「專屬選物禮盒。」。

STEP.1 10月24日起前往麥當勞官方IG觀看Reels，讓 New Jeans 教大家跳。

STEP.2使用IG Reels 官方音訊上傳自己的Chicken Dance影片。

STEP.3發布於IG Reels，將帳號設定公開，於該Reels影片【標註人名處】@mcdonaldstw＋＃ChickenDance這樣跳，抽麥當勞驚喜好禮限量100個。

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