拜登將向國會請求撥款 協助以色列與烏克蘭

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美國總統拜登今晚在白宮表示，明天將向國會提出緊急撥款，以提供資金給以色列、烏克蘭與其他美國支持的重要夥伴。美國媒體近日報導，對台援助也包含在這筆包裹式預算中。

昨天旋風式訪問以色列的拜登（Joe Biden）今晚在白宮橢圓形辦公室向全美發表演說。以色列7日遭受巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）攻擊，以色列隨即宣布進入戰時狀態。

拜登今天的演說不只談以色列，也談遭受俄羅斯入侵的烏克蘭。拜登表示，哈瑪斯與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）代表不同威脅，但有一個共同點，都想徹底摧毀鄰近的民主國家。

他表示，歷史顯示，當恐怖分子不為恐怖行為付出代價時，當獨裁者不為侵略付出代價時，就會造成更多混亂、死亡與破壞，美國與世界面臨的代價和威脅將不斷增加。如果讓蒲亭奪得烏克蘭，衝突與混亂的風險可能會蔓延到世界其他地方，包括印太與中東地區。

拜登表示，確保以色列與烏克蘭勝利，對美國國家安全至關重要。為此，他將在明天向國會遞交一份緊急預算請求，為美國國家安全需求提供資金，支持包括以色列與烏克蘭在內的重要夥伴，「這是一項明智的投資，將為美國數代人安全帶來紅利」。不過，拜登未提到金額。

多家美國媒體近日報導，拜登考慮要求國會通過可能高達1000億美元追加預算法案，其中包括對以色列、烏克蘭和台灣的國防援助以及加強美國邊界安全。

不過，聯邦眾議院在前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭罷免後，至今仍未能選出新議長，任何法案要通過都充滿不確定性。