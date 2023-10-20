窗戶也能發電！台灣鈣鈦礦科技與風光Ai窗共同打造創能窗

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台灣鈣鈦礦科技（TPSC）開發最新太陽能電池技術，與風光Ai窗共同打造能自主創電的概念窗，10月18日起在台灣國際智慧能源週展出。

鈣鈦礦太陽能電池可透光、可彎曲、更高效、更輕薄、製程耗能低等特性，成為備受期待的第三代太陽能技術，被視為實現2050淨零碳排政策不可或缺的能源轉型方案之一。

台灣鈣鈦礦科技公司從材料、製程、設備到應用開發，為第三代太陽能提供完整解決方案；在創能方面，此次與風光Ai窗共同合作，將透光太陽能板整合到智能窗模組，增加建築物在立面發電的創電價值，進一步朝零碳建築目標邁進，18日起南港展覽館1館「台灣國際智慧能源週」i1028攤位展出。

台灣鈣鈦礦科技策略與業務處長辛健智提到，有別於以往太陽能技術，鈣鈦礦太陽能電池因透光佳，讓太陽能板底下的植栽得以生存，可望改善農地太陽能板鋪設率問題；在建築方面，可以調整面板透光度，針對不同的場域運用，讓創電也能兼顧設計與美觀。

辛健智說，鈣鈦礦太陽能板在雙面都能創電的情況下，結合玻璃應用對未來的推廣更有助益。現在的建築都有窗戶，這次與台灣頂尖規格的風光Ai窗合作，將打造同時具有最高防水效能、隔熱、降噪又能自主發電的窗，提供居家低耗電產品及夜間電器的使用。

風光Ai窗總經理吳律謙表示，這次有幸與台灣鈣鈦礦科技陳來助董事長攜手合作，跨界展出自主發電的鈣鈦礦Ai窗，這個概念窗是我們未來發展的重點，同時因應全球暖化及響應ESG議題。

吳律謙說，風光Ai窗致力成為「人類未來宜居方案的提供者」，窗戶為建築物不可或缺的原件，建築物大量的窗如果都能產生綠電，這將是一個新的突破。此外，節能、自主發電又不佔空間的綠能窗，對於節能減碳肯定是一大利器，未來也期待和陳來助董事長持續合作，打造概念低碳排概念屋預計可減低碳排放達50%。