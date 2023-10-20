《商情》期銅漲近0.3%；BDI回落1.6%；期金連3紅；鐵礦石續揚

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時報-商情早報

1.有望暫緩升息，周四紐約期金連3漲。

2.LME：10/19期銅收7993.00美元/公噸，漲20.50美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲1.05美元，每桶為89.37美元。

4.西德州原油上漲1.00美元，每桶為89.35美元。

5.10/19BDI運費指數為2071.00。

6.SICOM：天然橡膠11月期貨RSS3下跌2.10美分。

7.NYCE：12月棉花漲0.03美分，每磅為84.27美分。

8.CBOT：12月黃豆粉漲9.20美元，每公噸為423.00美元。

9.10/19TRJ-CRB上漲1.51，為287.34。

10.10/19 SGX 62%鐵礦石報每公噸119.09美元，漲0.74美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-有望暫緩升息，周四紐約期金連3漲；由於美國聯準會(Fed)主席鮑爾坦言，通膨依舊高，11月可能會暫緩升息，另外中東衝突不斷升級，投資者紛紛湧入購買避險黃金，令黃金觸及三個月高位；周四(10/19)收盤報價，12月黃金漲12.2美元，報每盎司1980.50美元；12月白銀跌0.069美元；1月白金漲3.9美元；12月鈀金跌15.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-對中國樂觀情緒，期銅漲近0.3%；因中國公佈經濟數據優於外界分析師原本預期，提振市場樂觀情緒，加上，投資者寄望中國當局會持續出台更多刺激政策措施，致倫敦(LME)銅價上揚，但由於對全球經濟增長疲軟的擔憂，則限制了銅價漲幅。終場周四指標期銅上漲20.5美元；期錫下跌343美元；期鎳下跌135美元；期鋅下跌22美元；期鋁上漲3美元；期鉛下跌4美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周四國際油價收漲近1%，儘管美國同意放鬆對委內瑞拉的制裁，但是以色列在加沙的軍事行動可能升級，市場持續擔憂中東戰爭可能擴大到產油區，為油價帶來進一步支撐，其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨漲1.05美元，報89.37美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨漲0.88美元，報92.38美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價減少，周四BDI指數回落1.6%；受累於海岬型船運價減少近960美元，抵銷了巴拿馬型船市場因亞馬遜地區的嚴重乾旱，迫使巴西糧食出口商將部分出口貨物轉移到南部港口碼頭的影響，令終場波羅的海乾散貨BDI指數回落1.6%，結束連續4個交易日上漲走勢；其中最新報價BDI指數下跌34點，收2071點，跌幅1.6%；BCI指數下跌116點，收3633點，跌幅3.1%；BPI指數上漲16點，收作1635點，漲幅1%；BSI指數上漲2點，收作1287點，漲幅0.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-獲利了結，周四大阪期膠轉跌近1%；隨著近期日本膠市持續上漲，引發部分投資人獲利了結情緒，加上美國政府計劃放寬對委內瑞拉的制裁，以允許更多石油流向全球，故連帶拖累整體亞洲膠價。然而泰國供應擔憂持續存在，令終場大阪期膠價儘管轉跌，但跌幅有緩；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨跌0.9%，報每公斤266.2日圓；新加坡交易所SICOM橡膠11月期貨跌1.1%，報每公斤147.10美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌0.4%，收於每噸14610元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨多收揚，其中玉米期貨大漲，且創8月以來最高水平，而大豆期貨則觸及四周高價，因農民正等待收割的新鮮供應的湧入，因此對價格造成壓力，分析師表示，嚴重乾旱擾亂了穀物交易，並降低出口國巴西的大豆種植速度，推升期價走高，另外，原油上漲和美元疲軟支撐了玉米的上漲，終場12月小麥漲13.75美分，12月玉米漲13美分，11月大豆漲4.5美分，12月黃豆油跌1.75美分，10月黃豆粉漲9.2美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元走軟，周四ICE棉花期貨續揚；受惠於美元下跌0.2%，削弱投資人以美元計價購買棉花吸引力，加上美棉主要種植區受到乾旱影響，引發供應待優，令期棉連2日上漲；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉漲0.04%，報每磅84.27美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算跌0.3%，收報每公噸16495元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-庫存低位，新交所鐵礦石續揚；因中國公佈經濟數據優於外界預期，提振市場樂觀情緒，投資者對中國經濟復甦好轉的跡象感到樂觀，加上數據顯示，截至10月13日鐵礦石庫存降至1.052億公噸，為2016年以來的新低，庫存下降，致新交所鐵礦石期貨價格續揚。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月漲2.78%，報每噸109.07美元；62%鐵礦石近月漲0.63%，報每噸119.09美元。(呂方維整理)(商品行情網)