前往主要內容
工商時報LOGO

加薩將成為「世界最大墳場」！以色列暗示地面進攻在即

  • 中時新聞網
以色列「鐵穹」防空系統19日晚間攔截來自加薩的火箭彈。圖／美聯社
以色列「鐵穹」防空系統19日晚間攔截來自加薩的火箭彈。圖／美聯社

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 黃凡甄】巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）日前發動「阿克薩洪水行動」、突襲以色列，事發至今即將進入第3週，以國政府高層表示，軍隊已經獲得批准，隨時將進入加薩走廊進行地面戰，預期美國軍援也會趕上這波進攻。

據CNN、ABC新聞、《紐約郵報》報導，以色列經濟部長巴卡（Nir Barkat）19日告訴記者，以國政府安全內閣已經表示同意，只要地面部隊準備就緒，隨時都能進入加薩，不惜一切代價消滅哈瑪斯，「哪怕要花上一年的時間」。

推薦閱讀

推薦閱讀

推薦閱讀

哈瑪斯在加薩修築長達500公里的地底隧道，俗稱「加薩地鐵」，可能成為以軍進攻的致命傷，但巴卡強調，以色列沒在怕，誓言要將那裡變成「世界上最大的墳場」。

以色列政府已經決定，殲滅哈瑪斯是「首要任務」，營救人質、避免平民傷亡則是其次。根據哈瑪斯日前聲明，目前一共有203名人質藏身於加薩地底隧道中。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）19日視察邊境部隊，並告訴他們很快就會「從內部」看到加薩地區，暗示地面攻勢即將開打。總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則是發布自己與士兵的影片，承諾贏下這場戰爭。

美國軍方稍早表示，已經向以色列提供將近一百萬發7.62釐米子彈、數萬發30釐米子彈，預計幾天內就能抵達。這批彈藥是以色列每年對美軍購的一部分，將在接下來的戰事中派上用場。

加薩走廊面積為140.9平方公里，是230萬巴勒斯坦人居住的飛地。自從以哈戰爭開打以來，已有將近3500名巴人喪生、逾1萬2千人受傷，超過1百萬人流離失所。

文章來源：Israeli military has ‘green light’ to launch ground invasion of Gaza as US weapons arrive, country’s economy minister says

文章來源：4,200 people killed, over one million people displaced in just 10 days – OHCHR briefing

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台積電法說會 四大重點一次看

  2. 輝達晶片禁銷陸 引爆AI股多殺多 法人看台股「4好3壞」

  3. 美晶片新禁令太毒 蔡明彰：聯電等6家死裡逃生

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。