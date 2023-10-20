國泰金調查：近6成民眾預期未來半年房價漲逾3％

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國泰金今天發布10月國民經濟信心調查，調查顯示，合計58.4%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%，較半年前的調查增加6.3個百分點。整體來看，民眾對房價上漲的預期較半年前強。

國泰金10月國民經濟信心調查，時事題部分，詢問民眾對居住地住宅價格未來6個月的變化與住宅政策的影響。

跟半年前的調查相比，這次調查顯示，合計有58.4%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%，較前次調查增加6.3個百分點；有45.3%民眾預期房價漲幅介於3%到10%，較前次調查也增加6.1個百分點。此外，10.3%民眾預期房價跌幅超過3%，較前次調查減少6.9個百分點。整體來說，民眾對房價上漲的預期較半年前強。

行政院會9月下旬通過俗稱囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，若順利將於年底前在立法院完成修法，最快2024年7月實施新制，2025年5月開徵。

針對囤房稅2.0政策對民眾買房意願的影響，調查顯示，58.2%的民眾認為政策對買房意願無影響，目前居住處所為承租的群體中，有30.6%民眾會因為囤房稅2.0政策而提升買房意願，高於全體民眾的23.1%。整體而言，多數民眾不會受囤房稅2.0政策影響買房意願。

在房屋買賣意願方面，調查顯示，買房意願指數小幅微降到-47.6，顯示近期住房政策草案對刺激買房意願效果有限。

調查指出，民眾景氣展望樂觀指數下降，大額消費意願走低。景氣現況樂觀指數從9月-13.4降到10月的-21.4，展望樂觀指數也從9月-3.2走低至10月的-9.1，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數均僅微幅轉弱。

調查期間主要國家央行貨幣政策緊縮預期升溫，國際主要股市區間震盪，投資人交易謹慎。調查顯示，民眾對台股的樂觀指數連續4個月下滑到4.1，風險偏好指數同步走低。

總體經濟部分，僅23%民眾預期今年經濟成長率在2%以上，有85%民眾預期今年通膨將高於2%。整體來說，民眾對台灣今年經濟成長看法相對先前調查更趨保守，而通膨預期則續處高點。

國泰金10月國民經濟信心調查於10月1日到7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，回收共1萬6,148份有效填答問卷。