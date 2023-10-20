以巴衝突燒全球！德法美阿相繼遭炸彈威脅

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以巴緊張氣氛蔓延，全球反猶情緒升溫，德國柏林猶太教堂遭汽油彈攻擊，街頭也聚集數百名巴勒斯坦示威者，縱火焚燒路障；而在法國，有14座機場收到炸彈威脅，上百航班改道或延誤。不止歐洲，阿根廷的以色列及美國大使館也成為炸彈威脅目標。現場拉起封鎖線，嚴禁人員進出，德國首都柏林一座猶太教堂，周三遭兩枚汽油彈攻擊，警方當場逮捕一名嫌犯，附近居民備受驚嚇。

猶太教堂負責人 Anna Segal：「我感到非常害怕，情勢正在升級，猶太人覺得隨時都可能被攻擊。」

同天晚上，柏林街頭也發生騷亂，數百名巴勒斯坦示威者上街抗議，縱火焚毀路障，警方出動高壓水槍，施放胡椒噴霧，才稍微平息動亂。

德國聯邦憲法保護局主任 Thomas Haldenwang：「激進行動正在升溫，巴勒斯坦人民的情緒，我不想先下定論，很多擁有伊斯蘭背景的人們，還有以色列和加薩的情勢，憤怒情緒升溫。」

以巴緊張氣氛蔓延全球，恐攻威脅有擴大趨勢，法國目前有14個機場接獲炸彈警告，或發現可疑包裹，被迫緊急疏散，雖然機場很快就重新開放，但仍有上百航班改道或延誤。

法國機場乘客：「機場告訴我們，他們收到炸彈警告。」

法國機場乘客：「這個事交給警察和軍人處理，我們冷靜地等就好。」

法國總統馬克宏已經宣布，把恐攻警戒提升到最高級，不只歐洲

擁有南美洲最多猶太人口的阿根廷，當地以色列、美國大使館，雙雙成為炸彈威脅目標，大批警力駐守在大使館外，絲毫不敢輕忽。