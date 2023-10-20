台積電80億美元增資美國廠 前9月對外投資倍增

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經濟部表示，台積電以80億美元增資美國亞利桑那州新廠等大型投資案，推升今年前9月對外投資金額達174.8億美元，較去年同期增加190.06%。此外，今年前9月僑外投資件數雖較去年同期減少，但投資金額為近15年來第3高。

經濟部投資審議司今天發布，今年前9月核准僑外投資、對外、對中國與陸資來台投資統計。今年前9月核准僑外投資件數為1697件，較去年同期減少7.57%；在核准金額部分，投資金額計79億7451萬8000美元（約新台幣2392億3554萬元），較去年同期減少28.42%。

投審司表示，111年1至9月投資金額為近15年來新高，比較基期較高，不過112年1至9月投資金額仍為近15年來第3高。

此外，今年前9月核准新南向國家來台投資件數為470件，較去年同期增加35.45%，投資金額計24億609萬6000美元，較去年同期增加25.59%，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及馬來西亞。

陸資來台投資方面，112年前9月核准陸資來台投資件數為21件，較去年同期減少41.67%；投資金額2657萬8000美元，較去年同期增加38.08%。投審司表示，因自98年6月30日開放陸資來台投資以來，111年前9月投資金額為歷年同期間最低，比較基期較低所致；今年前9月投資金額仍為歷年同期間次低。

對外投資方面，112年前9月核准對外投資件數為414件，較去年同期增加1.47%；投資金額為174億8147萬2000美元，較去年同期增加190.06%，主因為112年1至9月核准台積電以80億美元增資美國亞利桑那州新廠、鴻海以逾8億美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD、陽明海運以8億美元增資新加坡陽明公司等大型投資案所致。

另今年1至9月核准對新南向國家投資件數為159件，較去年同期增加45.87%，投資金額計43億3025萬6000美元，較去年同期增加65.49%；其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。

對中國大陸投資方面，今年1至9月核准對中國大陸投資件數為249件，件數較去年同期減少7.43%；核准投資金額計25億2880萬5000美元，較去年同期減少17.03%。