7年級創業家林道然，用防滑為你保護家人

因為從小就照顧家中失智的奶奶，了解長照家庭的辛勞，大學畢業後就投入長照領域，從在華山基金會擔任站長，第一線為失能臥床長輩洗澡、關心獨居長輩、輔導失智家庭如何照顧家中長輩；後來至伊甸基金會擔任社區經理，在全台灣輔導20幾個偏鄉據點，照顧偏鄉長輩。因為長期投入長照領域，發現許多的長照悲歌其實都可以預防，不少長輩失能其實都是因為滑倒或是跌倒而造成，但現行政府的政策都是以事後補助為主，缺少事前預防的觀念，本身是基督徒的林道然，認為與其事後照顧，不如事前預防，減少長照悲歌才是人民之福。

林道然總經理表示：有次，我去訪視一位長輩，到了家門口卻沒人來應門，我心想「不是約好時間了，怎麼沒人呢？」等了一段時間我就離開了。過了一陣我又再按門鈴，這次卻聽到房子裡有個很小、很細微的聲音說：「我不能動了……」我想盡辦法開門，進去才發現這位奶奶倒在地上動彈不得。她說她因為跌倒爬不起來，已經躺了一天，都沒人幫忙……我看了內心感到無比心酸，如果不是有安排訪視，是不是就像新聞說的，長輩死在家中也沒人發現呢？

研究發現，在台灣每3位長輩就有1人曾經跌倒（或是滑倒）如果跌倒住院，一個月光醫療費就將近10萬元。跌倒後一旦長期臥床，平均照顧7年，費用超過300萬元。龐大的醫療開銷，會鯨吞蠶食整個家庭的經濟、國家及企業的競爭力。台灣約有231萬勞動人口，但每年約有13萬勞工為照顧家人而離職。其實，只要改善三個地方：安裝扶手、地板防滑、門檻高善，就能減少55％以上的跌倒機率，讓長輩活得更好，讓子女安心工作。但這個觀念很多人不清楚，也不知從何改善。為了推廣預防的觀念以及減少長照悲歌，林道然毅然決然地成立居家安全達人，希望為更多家庭打造一個安全的家；居家安全達人提供長照一站式服務，除了無障礙施工（扶手、防滑、斜坡...等等改善施工服務）之外，也有醫療器材（輪椅、電動床、氧氣機...等等輔具販售），居服員及看護的轉介諮詢、補助申請。讓家人出院的這一刻，變得很輕鬆不用有太多煩惱，整合式的服務，讓子女能專注在照顧家人身上，減少負面情緒的傷害。

林道然除了長照家庭之外，也積極推廣「高齡友善店家」，針對店家、營業場所、公共空間、社區騎樓、車道...等等，做地板防滑改善，預防客戶、路人、機車在行進間因為地板濕滑而滑倒。而且採用的是來自日本的防滑工法，可直接在原本的地板上施工，不改變外觀、好清潔、效果持久、施工快速只要30分鐘！

「居家安全達人-林道然」帶給客戶的價值，絕不只是建立於一個消費行為，而是「衷心希望能夠幫著所有台灣人，打造一個安全的家。」不論是施工品質、售後服務，甚至是高齡友善店家推廣，都會始於這個核心價值，並為客戶創造價值，成為人人都信任的居家安全改善品牌。