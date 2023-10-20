中國中東問題特使：為恢復以巴和談發揮積極作用

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新華社報導，中國中東問題特使翟雋19日在卡達首都杜哈會見俄羅斯副外交部長波格丹諾夫（Mikhail Bogdanov），就當前巴以局勢交換意見。翟雋稱，中俄在巴勒斯坦問題上立場一致，中方願同俄方保持溝通協調，推動局勢盡快降溫，為恢復巴以和談、真正落實兩國方案等發揮積極作用。

翟雋指出，中方對巴以衝突造成大量平民傷亡、人道主義形勢急劇惡化感到痛心，反對和譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法。

他認為，巴以衝突之所以出現今天這個局面，根本原因在於巴勒斯坦人民的民族合法權利沒有得到保障。

波格丹諾夫表示，俄方高度關注當前巴以局勢發展，對當前巴面臨的人道主義危機感到憂慮。俄方願同中方一道，推動巴以早日停火止戰，為巴勒斯坦問題早日重回正軌創造條件。

另外，翟雋同日在會見卡達外交國務大臣胡萊菲時表示，當前巴以局勢危急，呼籲有關各方保持冷靜克制，避免局勢進一步惡化甚至失控。卡達在巴勒斯坦問題上具有重要影響，中方願同卡方保持溝通協調，為緩和當前緊張局勢發揮建設性作用。

胡萊菲表示，卡方譴責對巴以雙方平民的襲擊行為，反對任何違反國際法和國際人道法的做法，正積極開展外交斡旋，推動局勢降溫。卡方高度重視中方作用和影響，願同中方加強溝通，為早日公正合理解決巴勒斯坦問題作出努力。