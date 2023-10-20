花3,300萬買房 簽約後被告知「浴室死過人」

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【中時新聞網之房產網 王嘉慶】一名人妻PO文指控，她今年9月花了3300萬元在台北市購屋，不料成交後5分鐘，才被告知原屋主的女兒去年因心肌梗塞猝死，陳屍浴室多日，嚇得她立即要求解約，房仲卻說得賠違約金500萬元！

「根本就是一場刻意設下的騙局」，該名人妻在臉書社團「爆料公社」抱怨，房仲稱其他仲介預估成交價3800萬，但屋主趕著回日本，說不用賣這麼高，她當晚馬上出門看屋。隔天一早，人妻以貼近實價登錄的價格出價，匆匆在中午簽署買賣契約。

原PO指控，2次帶看過程中，房仲都沒提過該物件曾有死亡陳屍多日的狀況，也未提供「不動產說明書」，直到正式簽約前一刻，才提到屋主女兒曾在屋內心肌梗塞死亡。房仲強調「這屬於自然死亡沒什麼好怕的！且已對房子做過淨化了」。

不料合約一簽完，房仲「補充說明」，原屋主女兒死亡超過7天才被發現，當時屍體已發臭。原PO當下傻眼，痛批自然死亡跟陳屍多日完全不同，仲介都沒有誠實告知；事後她想和遠在日本的屋主提無條件解約，也被仲介居中阻撓。

原PO感嘆，事情發生後，原本個性開朗樂觀的她，這陣子幾乎每天以淚洗面、難以入睡，問網友「遇到這種狀況要怎麼處理」。網友紛紛建議她找律師處理，不過也有人質疑，「真搞不懂簽約當下就知道了，為什麼還要簽」、「雖然是自然死亡、陳屍多日，不算兇宅吧」。